Els set manaments per cuinar bé la pasta

Eugeni Muñoz

A la cuina, com en el cinema; sempre és millor la versió original. Entre la disparitat d'opinions que hi ha sobre com preparar la pasta (fins i tot a Itàlia), el web de cuina italiana Dissapore facilita els set manaments per obtenir la pasta 'perfetta'.

Dosi

La quantitat estàndard sol ser de 100g per persona quan es tracta de pasta de sèmola seca, entre 80 i 90 grams si és d'ou i al voltant de 120 grams per a la pasta fresca, ja sigui de farina o ou. En cas d'estar a dieta, reduir en un 20% o 30% la quantitat.

Proporcions

Per mesurar correctament les proporcions entre la sal, la pasta i l'aigua es pot utilitzar la regla del '10, 100, 1.000', on 10g és la sal, 100 g la pasta i 1.000 ml l'aigua. Amb aquesta senzilla fórmula tan sols cal multiplicar o dividir entre 10 per a mantenir correctament la correlació entre els ingredients.

Recipient

Convé que sigui alt si es cuina un tipus de pasta llarga com espagueti, per raons òbvies. Si es vol a cuinar pasta fresca o macarrons, l'alçada no és tan important.

Mai esbandir!

Tot i que és una manera ràpida de refredar la pasta, no s'ha de fer. Per preparar pasta freda, cal deixar-la a temperatura ambient i remoure de tant en tant. I la millor manera per fer-ho és amb les mans!

Sal

Cada persona té un gust diferent. Es pot utilitzar una cullera per aplicar la quantitat desitjada. Si queda massa salada, el truc és bullir a part una mica més d'aigua i abocar-la per diluir una mica la sal. Sempre cal aplicar la sal quan l'aigua ja estigui bullint o en cas contrari trigarà més.

Colador, sí o no?

Si es tracta de dues o tres racions, el millor és utilitzar una escumadora per portar la pasta directament fins a la salsa. Si la quantitat és més gran, es pot utilitzar el colador, però cal ser ràpid per evitar que es ressequi.

Quant de temps?

El temps correcte sol estar indicat en l'envàs, encara que es pot reduir o augmentar algun minut si es prefereix més feta o al dente. És recomanable comprovar que tot va bé un parell de minuts abans que hagi transcorregut el temps de cocció per poder corregir, per exemple, que la quantitat de sal estigui al gust. L'ideal per saber si la pasta està al dente, que és la manera de preparació més saludable, és si, a partir per la meitat el tallarina o el macarró ha perdut el tot blanquinós. Si hi ha alguna cosa de blanc és que la pasta encara està una mica crua i la deixarem coure un parell de minuts més.