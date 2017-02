Sardines farcides de pernil serrà, pas a pas

Redacció

Les sardines són un peix sa i barat però arriben a avorrir perquè gairebé sempre les mengem de la mateixa forma. Avui us presentem una nova recepta, les sardines farcides de pernil serrà. Descobreix com fer-ho pas a pas a continuació.

Ingredients per a les sardines farcides de pernil serrà:

8 sardines

9 talls de pernil serrà

1 porro

1 llimona

1 cullerada d'anet

oli d'oliva

pebre

sal



Sardines farcides de pernil serrà

1. El porro es neteja de terra, es renta, es separen les capes i feu-lo bullir durant dos minuts. Després, es passa per aigua freda, s'escorre bé i s'asseca amb paper absorbent. Les sardines es renten, se'ls treu el cap i els budells i s'obren per la meitat. Se'ls retira l'espina central i les laterals. Es renten, s'assequen i es salpebren per dins.

2. S'estenen sobre una taula, es cobreixen amb els fulls de porros i es posa al mig el tall de pernil serrà. S'empolvoren amb anet i s'enrotllen les sardines. Perquè no es desfaci el rotllo, es subjecta amb un escuradents.

3. En una paella s'escalfa l'oli i es fregeixen els rotllos. Es treuen i es deixen escórrer bé d'oli en un plat amb paper absorbent. Es serveixen acompanyades de rodanxes de llimona.