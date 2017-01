Arròs amb xampinyons, una recepta sana després dels excessos nadalencs

Redacció

El Nadal ha estat una època d'excessos, tant en la ingesta d'aliments rics en greixos i sucres com per a la butxaca. La costa de gener ens obliga a realitzar plats més econòmics com ara aquest d'arròs amb xampinyons, que us proposem perquè a més ajuda a cuidar la línia.

Ingredients per a 4 persones per fer un arròs amb xampinyons:

2 tasses d'arròs, 200 g de pernil dolç,

1 llauna de xampinyons, 1 ceba,

1 pastilla de brou de carn, oli, sal.

Pas a pas per fer un arròs amb xampinyons:

La ceba es pica i es fregeix en una paella amb oli a foc lent. Quan estigui daurada, s'afegeixen els xampinyons escorreguts i el pernil dolç tallat a dauets; després d'uns minuts, s'agreguen dues tasses d'arròs i s'ofega bé tot junt.

Ja llest, es passa tot a l'olla amb quatre tasses d'aigua bullint, la pastilla de brou diluïda en una mica d'aigua i sal. Es tanca i es cou durant cinc minuts. Finalment, es deixa reposar fins a eliminar la pressió de l'olla i es passa a una font. Sense més, se serveix.

El truc:

Els xampinyons resulten més saborosos si es submergeixen un moment en aigua bullint abans de fregir-los.