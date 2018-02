«Lady Bird»: Greta Gerwig debuta amb cinc nominacions als Oscar

Carles Ribas Que als Estats Units hi ha cinema més enllà de Hollywood és evident, però també caldria apuntar que fins i tot hi ha cinema més enllà dels marges que configura l'anomenat cinema independent: cinema fet amb pocs mitjans i força enginy que va situar el seu nucli dur a la ciutat de Nova York a principi d'aquest segle i que, recollint influències com les de John Cassavetes o la Nouvelle Vague, apostava per uns relats on es prioritzava per damunt de tot la reflexió al voltant de les relacions sentimentals a través d'un text farcit de diàlegs i monòlegs, molts d'aquests fruit de la improvisació en el moment de rodar.

D'entre el grup de cineastes que han conformat aquest moviment anomenat mumblecore (que podríem traduir com «del xiuxiueig», pel to vocal feble que utilitzen els protagonistes d'aquests relats a l'hora d'expressar-se) en va destacar ja des de un primer moment la figura de Noah Baumbach, brillant analista de les llums i ombres de la societat benestant novaiorquesa (motiu pel qual se l'ha comparat sovint amb el Woody Allen de l'etapa de Manhattan o Annie Hall), i la que es convertiria finalment en la seva parella sentimental: l'actriu i guionista Greta Gerwig.

Gerwig, que ja va provar sort rere la càmera l'any 2008 amb el film que va dirigir conjuntament amb Joe Swanberg Noches y fines de semana i que va mostrar tot el seu talent interpretatiu a Frances Ha (dirigida precisament per Baumbach l'any 2012), es llença amb Lady Bird a la seva primera aventura en solitari com a cineasta, i ho fa seguint en certa manera els postulats del moviment que ha encapçalat al llarg d'aquests anys tot oferint un relat tragicòmic i amb certs trets autobiogràfics al voltant de la figura d'una jove estudiant de Sacramento.

La Christine (que es dóna a conèixer amb el malnom de Lady Bird) s'enfronta al seu darrer any a l'institut amb el desig d'aconseguir una plaça a la universitat, en un ambient cosmopolita, per començar una nova vida lluny dels suburbis.

Mentre aquest somni no es materialitzi, però, maldarà per sobreviure a les peripècies acadèmiques i sentimentals que manté amb els seus companys de classe i, per damunt de tot, haurà de d'aprendre a relacionar-se amb la seva mare, una dona obstinada que treballa incansablement com a infermera per mantenir la seva família després que el pare de la Christine perdés el seu lloc de feina.

Nominada a cinc Oscar de l'Acadèmia, Lady Bird està protagonitzada per Saoirse Ronan, actriu que a pesar de la seva joventut ja ha demostrat sobradament el seu enorme potencial en films com Brooklyn, Expiación o El gran hotel Budapest.