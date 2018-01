Steven Spielberg irromp a la cartellera de cinema amb «Los archivos del Pentágono»

ACN

La nova proposta d’Steven Spielberg, ‘Los archivos del Pentágono’, arriba a la cartellera de la setmana. El film narra els esdeveniments que es van produir el 1971 quan el ‘New York Times’ i el ‘Washington Post’, juntament amb altres mitjans de comunicació, es van unir per demostrar el valor de la llibertat de premsa publicant els documents del Pentàgon, que recollien informació classificada sobre la Guerra del Vietnam. Les propostes de cinema també porten l’estrena del documental de Ventura Pons ‘Universal i Faraona’, una cinta amb fragments de la memòria de José Pérez ‘Ocaña’, ‘Gato’ Pérez i Pepe Rubianes. Per primera vegada a la seva història i coincidint amb el 50è aniversari del seu creador, el cèlebre ‘Mazinger Z’ arriba a la gran pantalla només durant un únic cap de setmana.

‘Los archivos del Pentágono’

La nova proposta d’Steven Spielberg arriba a la cartellera de la setmana amb ‘Los archivos del Pentágono’ un film que narra els esdeveniments que es van produir el 1971 quan el ‘New York Times’ i el ‘Washington Post’, juntament amb altres mitjans de comunicació, es van unir per demostrar el valor de la llibertat de premsa publicant els documents del Pentàgon, que recollien informació classificada sobre la Guerra del Vietnam. Katherine Graham (Meryl Streep), primera dona editora del ‘Washington Post’ i Ben Bradlee (Tom Hanks), el volàtil director, es van veure obligats a unir-se i donar suport al ‘New York Times’ per lluitar en un intent sense precedents a l’administració de Nixon per restringir la llibertat. Més informació...

‘120 Pulsaciones por minuto’

Principis dels anys 90. Mentre la sida porta deu anys afectant persones d’arreu del mon, els militants d’Act Up-Paris multipliquen les accions per lluitar contra la indiferència general. Nathan arriba al grup i quedarà commocionat per la radicalitat de Sean, que consumeix les seves últimes forces en l’acció. Més informació...

‘Mazinger Z: Infinity’

Per primera vegada a la seva història i coincidint amb el 50è aniversari del seu creador, ‘Mazinger Z’ arriba a les sales de cinema durant un únic cap de setmana. La idea parteix de la sèrie animada del personatge i ha estat creada amb la intenció d’aprofitar la tecnologia del cinema actual per crear una visió diferent de la televisiva. 'Mazinger Z Infinity' narra la batalla ferotge narra que lidera Mazinger Z, al qual de nou se li confia el futur de la humanitat i que es troba en perill de caure a les mans de l’Imperio Subterrani, que en el passat va liderar el científic malvat Dr. Infiern.

‘El joven Karl Marx’

Karl Marx viu a l’exili amb la seva dona Jenny a París. Allà es troba amb Friedrich Engels i junts forjaran els instruments propis per emancipar els pobles oprimits del mon.

‘Universal i faraona’

El cineasta català Ventura Pons estrena el documental ‘Universal i Faraona’, una cinta que inclou fragments de la memòria de tres grans artistes: José Pérez ‘Ocaña’ (Cantillana, 1947 - Sevilla, 1983), Javier Patricio ‘Gato’ Pérez (Buenos Aires, 1950 - Caldes de Montbui, 1990) i Pepe Rubianes (Villagarcía de Arosa, 1947 - Barcelona, 2009), amb el temps convertits en icones que han fet la ciutat de Barcelona universal i faraona.

‘Plan de chicas‘

Comèdia que narra el retrobament de quatre amigues de la infància, que organitzen un viatge de Nova Orleans que les treu de la rutina. Assisteixen al festival de música Essence, on la beguda i les aventures amoroses es combinen amb petites baralles. Més informació...

‘Salvando al Reino de Oz’

Cinta d’animació protagonitzada per l’astut i pervers Urfin, que decideix convertir-se en el govern de la terra d’Oz, tornar a la ciutat Esmeralda amb els seus soldats de fusta i renombrar-la com a ‘Urfinville’. Llest per celebrar la victòria, veu com els seus plans queden truncats per Dorothy, una noia normal que acaba a Oz juntament amb el seu gos Toto. Dorothy vol tornar a casa però abans ajudarà els seus amics Espantaocells, L’Home de Llauna i el Lleó a derrotar a Urfin.