Bages Centre prepara una sessió doble per rebre l'últim film de «Star Wars»

MANRESA

Els cinemes Bages Centre ja tenen el pàrquing a punt per rebre l'aterratge del Falcó Mil·lenari. La sagai els multicinemes de la capital del Bages han ultimat un programa d'activitats per tal que els fans de les comarques centrals puguin rebre el nou episodi en comunitat.

"La idea és fer una festa per a tots els seguidors" apunta Jordi González, gerent de Bages Centre. I per fer-ho s'han preparat dues projeccions especials: una d'elles a la mitjanit de divendres, tal i com ja es va fer per l'estrena de l'episodi VII, ara fa dos anys; l'atre, una sessió doble amb les dues darreres entregues de la saga i amb l'al·licient de poder veure el nou film abans que la resta d'espectadors.

Així, el dijous dia 14, a partir de les 19.30h, el cinema manresà començarà la projecció d'El despertar de la Força i, quan acabi, enllaçarà amb la preestrena d'Els últims jedi per tal de poder gaudir dels dos darrers lliuraments de l'univers de George Lucas de manera pràcticament ininterrompuda. Les entrades per aquesta sessió ja estan a la venda a un preu de 12,30 euros.

L'altra opció serà veure la pel·lícula un cop ja s'hagi estrenat de manera oficial, a les 00:01 de divendres. Aquesta opció, com ja s'ha fet en altres ocasions, es podrà gaudir en les tres versions que es projectaran del film, en català, castellà i en 3D a diferència de la sessió doble, on només es projectarà la versió castellana del doblatge.

Malgrat les diferències d'hora i format, però, les dues alternatives compartiran un punt en comú, tal i com avança González: tot aquells que vagin a veure la pel·lícula disfressats d'algun dels personatges de Star Wars tindrà les crispetes pagades.