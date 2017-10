«Thor: Ragnarok», la guerra dels mons

PEP PRIETO

L'univers cinemàtic de Marvel s'ha expandit tant que ara cada títol individual dels seus personatges més emblemàtics s'ha convertit en una veritable festa col·lectiva, on les estrelles convidades tenen tant o més pes que el mateix protagonista. Aquest és el cas de Thor: Ragnarok.

Això és perquè la història que s'hi explica és una de les més divertides i engrescadores de la saga, però també perquè és la pel·lícula que uneix l'univers de Los Vengadores amb el dels Guardians de la Galàxia, i perquè s'hi resoldran algunes incògnites dels films anteriors, com el destí de Hulk després de la crua batalla amb Ultron i el paper del doctor Strange en els esdeveniments. Al film, Thor haurà de lluitar contra la malèvola Hela després que aquesta amenaci de destruir la Terra i Asgard, però primer s'haurà de veure les cares amb el seu amic Bruce Banner. A partir d'aquí, el protagonista es fa acompanyar de vells i nous coneguts (en el cas de Strange, la seva presència s'explicava a l'escena postcrèdits de la seva esplèndida pel·lícula en solitari) per recuperar l'equilibri entre mons, que es preparen per a una gran batalla amb Thanos que s'explicarà al proper lliurament de Los Vengadores.

Thor: Ragnarok, que també marca l'esperadíssim retorn de Loki a l'univers Marvel, és dirigida per Taika Waititi, cineasta de Nova Zelanda que va cridar l'atenció de Hollywood amb la molt recomanable Lo que hacemos en las sombras. El més atractiu és el seu enlluernador repartiment, que inclou ni més ni menys que Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Jaimie Alexander (ara també tota una estrella televisiva gràcies a la sèrie Blindspot), Karl Urban, Mark Ruffalo, Sam Neill, Jeff Goldblum, Ray Stevenson, Ken Watanabe, Tessa Thompson, Idris Elba, Anthony Hopkins i, a més a més, Cate Blanchett.