ESTRENES: La llegenda del Rei Artur torna al cinema en una polèmica adaptació

Una pel·lícula amb Guy Ritchie com a director ja promet de per si. Ell va signar a la gran pantalla films com 'Snatch (porcs i diamants)', les dues més recents pel·lícules de Sherlock Holmes amb Robert Downey Jr i Jude Law o 'RocknRolla'. Tot i això, la seva nova pel·lícula, 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' va rebre molt males crítiques i fins i tot el portal Rotten Tomatoes la situa com una de les pitjors pel·lícules d'aquest 2017. Sigui com sigui, la cinta arriba aquest divendres als cinemes i està protagonitzada per Charlie Hunnam. Aquesta setmana també s'estrena un film d'animació dedicat als més petits i té com a principal protagonista els emojis. La pel·lícula s'estrena doblada al català.

Quan el seu pare és assassinat, el petit Artur veu com el seu tiet Vortigern s'apodera de la corona del regne. Privat del seu dret per naixement i sense saber realment qui és, a Artur li tocarà viure entre els carrers de la ciutat. La seva vida donarà un gir gràcies a una famosa espasa. A més de Hunnam, hi actuen Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou i Aidan Gillen.

Descontroladas' és una comèdia nord-americana dirigida per Jonathan Levine i protagonitzada per Amy Schumer i Goldie Hawn. En aquest film, Emily convenç a la seva mare per realitzar un viatge juntes a Equador. Però un cop allà les dues dones són segrestades, començant una aventura salvatge en el que el seu vincle como mare i filla s'enfortirà mentre intenten escapar.

El film és el retorn a la gran pantalla de l'actriu Goldie Hawn, que va ser molt coneguda entre els 70 i 90 amb pel·lícules com 'La muerte nos sienta tan bien' o 'El club de las primeras esposas'.

Arriba a la gran pantalla la comèdia italiana 'La hora del cambio' dirigida per Ficarra & Picone. Els veïns del petit poble sicilià de Pietrammare viuen acostumats al caos que comporta "saltar-se la llei" i estan farts. Les carreteres tenen forats, el tràfic es insofrible i la brossa s'acumula a les voreres. Però ha arribat l'hora del canvi i a les eleccions un nou alcalde n'ha sortit victoriós amb la ferma intenció de complir tot el seu programa electoral.

'Emojis'

Arriba als cinemes la pel·lícula d'animació 'Emojis' d'Anthony Leondis, doblada al català. Els emojis viuen esperant ser seleccionats pels usuaris dels telèfons. Tots tenen només una expressió menys en Gen, un emoji que va néixer sense filtre i pot tenir múltiples expressions.