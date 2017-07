"Diario de Greg": Unes vacances mogudes

Carles Ribas

Poc es podia imaginar el dibuixant Jeff Kinney que el que va començar com un simple entreteniment per a amics i coneguts es convertiria en un fenomen mundial. De fet, segons explica el mateix autor, Diari d'en Greg es va originar com un conjunt de petites historietes i dibuixos que penjava al web per entretenir diversos companys, un acte que va provocar, de mica en mica, que les visites a la seva pàgina s'anessin multiplicant fins arribar a comptar-se per milions. Arran d'aquest èxit, Kinney va decidir publicar tot el que tenia i realitzar nous relats en format paper. Un altre èxit aclaparador que, només als Estats Units, suma setze milions d'exemplars venuts.

D'aquesta manera, un fenomen tan llaminer no es podia escapar de les mans d'algun gran estudi perdur-ne a terme la corresponent adaptació cinematogràfica. Va ser la Fox la que va comprar els drets de tots els volums editats (onze fins avui ) i l'any 2010 es va estrenar la primera entrega amb el títol homònim. Llavors van venir La Ley de Rodrick (2011) i Días de perros (2012), per acabar, cinc anys després, amb aquest nou lliurament, titulat Car-retera y manta, i que correspon al novè volum de la sèrie.

En aquesta ocasió, en Greg convenç la família per fer un petit viatge amb la finalitat de visitar la seva àvia pel norantè aniversari. Però en realitat aquesta és només una tapadora per tal d'ocultar el seu objectiu real: participar en una convenció de videojocs (l'afició favorita del protagonista) que se celebra a la zona.

Com era d'esperar, les coses no surten com ell vol, la situació es descontrola, i acaba donant peu a escenes d'allò més rocambolesques.

Dirigida per David Bowers (responsable també de les dues darreres adaptacions del còmic), Carretera y manta té un elenc artístic totalment renovat respecte a les entregues precedents, ja que els anteriors protagonistes s'havien fet massa grans en el marge dels cinc anys que han passat per tornar a posar-se en la pell dels personatges. Així, els joves Jason Ian Drucker i Charlie Wright debuten com en Greg i el seu germà, respectivament, acompanyats d'Alicia Silverstone en el paper de mare i de Tom Everett Scott fent del pare.