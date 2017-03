La cartellera: Disney porta al cinema la pel·lícula 'La bella y la bestia' en acció real

ACN

L'esperada adaptació al cinema del llibre de Joan Sales, 'Incerta Glòria', dirigida per Agustí Villaronga, arriba aquest divendres als cinemes. En una entrevista a l'ACN, Villaronga va assenyalar que el film, que se situa al Front d'Aragó l'any 1937, és una adaptació lliure del llibre de Sales perquè és "una obra molt extensa" i és "una pel·lícula que té el transfons de la Guerra Civil, però no és una pel·lícula bèl·lica, sinó que parla sobre com la guerra incideix en el destí de les persones. Una de les altres estrenes destacades aquesta setmana és l'adaptació de 'La bella y la bestia' en una pel·lícula d'acció real.

El film 'Incerta Glòria', amb guió del mateix Villaronga i de Coral Cruz i produït per Isona Passola, té com a actors protagonistes Marcel Borràs, Núria Prims, Oriol Pla i Bruna Cusí. Se situa al Front d'Aragó l'any 1937. Lluís (Marcel Borràs), un jove oficial republicà destinat a un lloc temporalment inactiu, coneix una enigmàtica vídua de la qual s'enamora, la Carlana (Núria Prims), que aconsegueix enganyar-lo perquè falsifiqui un document que la converteix en la senyora de la comarca. El millor amic del Lluís, el Soleràs (Oriol Pla), un oficial degradat, descobreix el frau i, a canvi de no delatar-lo, li exigeix que allunyi dels bombardejos de Barcelona el seu fill i la seva dona, de qui ell està secretament enamorat. Quan la Trini (Bruna Cusí) arriba al poble no triga a descobrir la traïció del Lluís i s'estableix entre ells dos un "estat de guerra".

Villaronga va deixar ben clar que el film "té el transfons de la Guerra Civil, però no és una pel·lícula bèl·lica, sinó que parla sobre com la guerra incideix en el destí de les persones". De fet, va recalcar que la guerra és un mer context o "un protagonista absent". "Aquesta és una guerra, però estem en un front mor, no hi ha trets, però sí que es parla de la guerra i la possibilitat de morir i de com es sobreviu", va indicar.

Villaronga ha tornat a comptar amb la producció d'Isona Passola, el mateix equip de l'exitosa 'Pa negre'. Tot i això, el seu director va recalcar que 'Incerta Glòria' no té res a veure amb 'Pa negre'. "De 'Pa negre' agafo les coses bones com que ens ha permès fer aquesta pel·lícula".

'Incerta Glòria' és una producció de Massa d'Or, amb coproducció de Televisió de Catalunya i la participació de TVE i Movistar +. A més, el film té el suport de la Generalitat, el Ministeri de Cultura, el govern d'Aragón, la Diputació de Saragossa, la Diputació d'Osca, la Diputació de Terol i Tu Huesca, a més de la col·laboració de la productora aragonesa de Gaizka Urresti. El film, com ha explicat la mateixa Passola, ha costat 3,7 milions d'euros.

El rodatge va començar el 2 de maig a la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena. El rodatge també ha passat per Lanaja, Pallaruelos de Monegros, Angüés, Barluenga, Quicena, Alquézar, Casbas, Caminreal, ruta del Jubierre, Alcubierre, Leciñena, Belchite, La Garriga, Jafre de Ter, Rubí i Barcelona.



'La bella y la bestia'

Una de les altres estrenes d'aquesta setmana destacades és 'La bella y la bestia' dirigida per Bill Condon, una adaptació d'acció real del clàssic de Walt Disney de l'any 1991 i que està protagonitzat Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Ewan McGregor i Ian McKellen. Aquesta nova versió reprèn els personatges clàssics del conte i tot i intentar fer-ne una adaptació pel moment actual es manté fidel a la música original actualitzada i amb algunes cançons noves.

'La bella y la bestia' és el viatge de fantasia de Belle, una jove a qui una bèstia ha fet presonera al seu castell. Tot i les seves pors, ella es fa amiga dels habitants encantats del castell i aprèn a veure més enllà de l'espantós aspecte de la bèstia i descobreix que al seu interior encara hi ha el gran cor d'un veritable príncep.

Daniel Ragusis és el director d''Imperium' amb Daniel Radcliffe –actor que es va posar a la pell de Harry Potter en la famosa saga del mag-, Toni Collette, Burn Gorman, Sam Trammell i Nestor Carbonell. En aquest thriller, Nate Foster (Daniel Radcliffe) decideix acceptar l'encàrrec del seu superior, l'agent del FBI Angela Zamparo (Toni Collette) de treballar encobert per trobar i detenir a un grup de supremacistes blancs sospitosos de preparar accions terroristes. Nate, tindrà que entrar a una banda d'ultradreta per conèixer els seus membres i descobrir què es proposen fer. La seva història està basada en la vida de Michael German, qui va passar molts anys infiltrat dins de grups neo-nazis nord-americans.

De les pel·lícules més impactants d'aquest divendres és 'Crudo' de Julia Ducournau. En aquesta cinta de terror, la seva protagonista, la vegetariana Justine (Garance Marillier) prova la carn per primera vegada a la facultat de veterinària, el que desperta els seus instints més baixos.

'El balcón de las mujeres' és una comèdia israeliana dirigida per Emil Ben-Shimon. Arrenca amb la disputa que té lloc a una comunitat ortodoxa a Jerusalem a partir d'un accident durant una celebració religiosa. Quan el balcó de les dones de la sinagoga s'esfondra, deixant a l'esposa del rabí en estat de coma i al rabí en xoc, la comunitat entra en crisi. Un jove rabí apareix per ser el salvador de la comunitat, però aviat es descobrirà la seva realitat conservadora i misògina.

'Los Hollar' és un drama amb tocs de comèdia de John Krasinski. John Hollar es veu obligat a deixar un treball sense futur a Nova York per tornar a la seva ciutat natal del centre dels Estats Units quan la seva mare li diagnostiquen una malaltia. Sense la seva parella a punt de donar a llum, es veu obligat a navegar a soles en la boja vida que va deixar enrere.

'Locas de alegría' és una altra comèdia que s'estrena aquest divendres i està dirigida per Paolo Virzi. Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) és una comtessa xerradora i milionària que està convençuda de trobar-se entre els cercles íntims dels líders polítics mundials. Per la seva part Donatella (Micaella Ramazzotti) és una jove tatuada, vulnerable i introvertida, envoltada en el seu propi aire misteriós. Les dues tenen una cosa en comú i és que són pacients de Villabiondi, una delirant institució psiquiàtrica.



'Safari', subtitulada en català

S'estrena en versió original subtitulada en català, 'Safari', dirigida per Ulrich Seidl. En aquest film, es retrata com a la selva africana els animals campen en llibertat. Els turistes que hi van a caçar esperen les seves preses. 'Safari' és una pel·lícula sobre la gent que passa les vacances matant i sobre la naturalesa humana.