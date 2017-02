La cartellera: la seqüela de 'Trainspotting' arriba als cinemes

ACN

La seqüela de la cèlebre pel·lícula dirigida per Danny Boyle 'Trainspotting' torna als cinemes aquest divendres per reunir vint anys després el repartiment original, encapçalat per Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller i Ewen Bremner. La cinta es basa en la novel·la d'Irvine Welsh 'Porno'. Les cintes d'animació 'Psiconautas, los niños olvidados', guanyadora del Goya al millor film animat, i 'La vida de Calabacín' també irrompen a la gran pantalla. L'adaptació cinematogràfica de l'obra de teatre 'Fences', dirigida i interpretada per Denzel Washington i basada en la vida com a recollidor d'escombraries d'una antiga estrella del beisbol, completen la cartellera setmanal.'T2: Trainspotting'

'Fences'

'Psiconautas, los niños olvidados'

'La vida de Calabacín'

'Es por tu bien'



'Rangoon'

Adaptació cinematogràfica de l'obra de teatre escrita per August Wilson el 1983, guanyadora del Premi Tony a la millor obra de teatre i guardonada també amb el Premi Pulizer al millor drama, Denzel Washington dirigeix aquesta història que té lloc a la dècada dels 50 i gira entorn a una antiga estrela del beisbol americà que, per diverses circumstàncies, es veu obligat a treballar recollint escombraries. El repartiment l'encapçalen el mateix Denzel Washington, acompanyat per Viola Davis.Guanyadora del Goya a la Millor pel·lícula d'animació 2016, 'Psiconautas, los niños olvidados' es basa en una catàstrofe ecològica en una illa, que provoca que Birdboy i Dinki perdin els seus pares. Després de deixar de ser parella, Birdboy viu allunyat al bosc, consumint-se i aliè al fet que Dinki ha decidit emprendre un viatge a la recerca d'un lloc millor. Birdboy haurà de lluitar contra els seus dimonis interiors si vol unir-se a l'aventura de Dinki i arribar a temps d'ajudar-la en la seva aventura i, a la vegada, salvar-se a si mateix.'La vida de Calabacín' ('Ma vie de Courgette'), òpera prima de Claude Barras escrita por Céline Sciamma i animada en stop-motion, és una pel·lícula d'animació que adapta una novel·la de Gilles Paris. Courgette és un nen de 9 anys que, després de la sobtada mort de la seva mare, ingressa a una casa d'acollida. La relació amb el policia Raymond, que l'acompanya a la seva nova llar, i amb els nous companys, veurà com tornar a estimar i confiar en els altres.Comèdia familiar dirigida per Carlos Therón i protagonitzada per José Coronado, Javier Cámara i Roberto Álamo, se centra en el tòpic que el pitjor malson d'un pare és el dia en què la filla li presenta la parella. Aquest, inevitablement, serà un ésser abominable. El dia de conèixer el gendre ha arribat per Arturo, Poli i Chus i l'única solució que troben aquests pares és ajuntar-se per salvar les filles.'Rangoon' protagonitzada per Saif Ali Khan, Kangana Ranaut i Shahid Kapoor narra una història d' amor ambientada en la Segona Guerra Mundial. Saif interpreta el paper d'un ric propietari d'un teatre de Mumbai i Kangana Ranaut és l'artista estrella de l'espectacle. Kangana és enviada a Birmània on es troba amb l'exèrcit nacional de l'Índia. En aquest context, neix una història d'amor entre Kangana i Shahid Kapoor, un soldat indi que lluita contra els britànics.