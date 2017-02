Participa a la travessa dels Oscars

REDACCIÓ | MANRESA

S’acosten els Oscars, la tan esperada gala per als cinèfils,. Ja has vist les pel·lícules nominades? Quina obtindrà més estatuetes? Serà «La, La Land»? Hi haurà sorpreses? Pots dir-hi la teva a laque hem preparat perquè hiEn total hi ha set categories: a la millor pel·lícula, direcció, actors principal i secundari, actrius principals i secundària, i pel·lícula estrangera.

S’hi pot participar fins hores abans de la gala, que se celebrarà la nit del diumenge 26 de febrer, i els encertants tindran premi. Repartirem sucosos regals: cinc entrades dobles per veure una pel·lícula als cinemes Bages Centre de Manresa, cinc menús ‘friendly’ per compartir amb el teu millor amic, un sopar al Kurz & Gut per a dues persones i un lloguer de DVD gratuït al videoclub DeCine, de Manresa. En cas que hi hagués més encertants que regals es faria un sorteig.

Estàs preparat? Ja hi pots participar clicant aquí.

El dimarts 1 de març publicarem el nom dels guanyadors.