"La La Land" triomfa als Bafta i arriba llançada als Oscar

Jorge Peris

El musical "La La Land", amb cinc BAFTAs, ha estat aquest diumenge la gran triomfadora en la 70 edició dels premis de l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió.

La història d'amor i jazz entre Mia (Emma Stone) i Sebastian (Ryan Gosling) a la ciutat de Los Angeles, dirigida per Damien Chazelle, es va endur cinc de les 11 'màscares' daurades a les que aspirava al Royal Albert Hall de Londres: millor pel·lícula, millor director, millor actriu, millor música i millor fotografia.

El film, que ha estat un èxit de públic i taquilla, i que suma 14 nominacions als Oscar, es va erigir com a gran triomfadora en una nit en la que l'Acadèmia va premiar 15 pel·lícules diferents, entre elles "Manchester davant del mar", "Lion", "L'arribada" i "Jackie".

"És un veritable honor ser aquí", va dir un emocionat Chazelle després de rebre, de mans de l'actor Mark Rylance, la preuada 'màscara' daurada.

La nord-americana Emma Stone va complir amb els pronòstics i es va alçar amb el Bafta a millor actriu, superant a Amy Adams, pel seu paper a "L'arribada", Emily Blunt ( "La noia del tren"), Natalie Portman ( "Jackie") i Meryl Strepp ( "Florence Foster Jenkins").

Stone, que va fer un discurs en el qual va cridar a la "unitat i a la creativitat", es va emportar el Bafta a la tercera, després de dues nominacions fallides a 2011 i 2013.

"No sé si s'han adonat, però el meu país i el Regne Unit estan passant per un moment rar, amb tendència a la divisió. I en aquest moment és important que estiguem tots junts, que celebrem la creativitat i com, a través de elles, podem travessar les fronteres i arribar la gent ", ha apuntat l'actriu.

A "La La Land", que sonava per batre el rècord de BAFTAs en una sola edició, en poder de "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (que es va emportar vuit el 1971), se li va escapar el guardó a millor actor protagonista, que va recaure en l'excels Casey Affleck, pel seu paper de Lee Chandler a la intimista "Manchester by the Sea".

Affleck, que el passat mes de gener es va alçar el Globus d'or a millor actor en una pel·lícula dramàtica, arriba als Óscar com a màxim favorit.

"La raó per la qual sóc aquí és perquè el guió d'aquesta pel·lícula dignifica de veritat la compassió del dia a dia", va assegurar el nord-americà després de rebre el premi de mans de Penélope Cruz.

Un altre dels guardons importants que se li va escapar a "La La Land" va ser el de millor guió original, que, contra pronòstic, es va dur Kenneth Lonergan per "Manchester davant del mar".

El film, que va arrencar la vetllada optant a sis 'màscares', es va dur finalment dues, les mateixes que "Lion", la història basada en el llibre "A Long Way Home", de Saroo Brierley.

La commovedora història de Brierley, el jove indi que va trobar a la seva família 25 anys després de veure-la per última vegada, es va emportar els Bafta a millor guió adaptat i millor actor secundari, per a un emocionat Dev Patel.

En categoria femenina, el Bafta a millor actriu secundària va ser per a la nord-americana Viola Davis per "Fences", un paper pel qual es va emportar el Globus d'Or i pel que és la favorita per fer-se amb l'Oscar.

A més, l'espanyol Pedro Almodóvar es va quedar amb "Julieta" a les portes del seu sisè Bafta, pel qual optava en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa, i que va recaure en l'hongaresa "El fill de Saül", guanyadora el passat any l'Oscar i del Globus d'Or.

L'espanyola Laia Costa ( "Victòria") també es va quedar sense el Bafta, en la categoria de millor intèrpret revelació, l'únic votat pel públic, que va anar a parar al britànic Tom Holland ( "Capità Amèrica: Civil War").

El discurs més aplaudit de la nit al Royal Albert Hall va ser obra del veterà director Ken Loach, una de les veus més crítiques del cinema mundial, després de recollir el Bafta a millor llargmetratge britànic, per "Jo, Daniel Blake".

L'octogenari realitzador va titllar el Govern conservador de Theresa May de "cruel, malvat, brutal i vergonyós" i ha insistit que "el món actual s'està fent cada vegada més i més fosc".

"La gent més vulnerable i més pobre d'aquest país està sent tractada amb menyspreu i amb una brutalitat desmesurada, i això és vergonyós. I en la lluita que s'està produint entre rics i pobres, amb les empreses i els polítics d'una banda i la resta de nosaltres en l'altre, els directors de cinema sabem en quin costat estar ", ha afegit Loach.

La gala, que va tornar després de 20 anys al Royal Albert Hall, es va caracteritzar per l'humor i pel ritme impecable que li va atorgar Stephen Fry, una de les figures més populars de la cultura britànica.

El moment estel·lar de la nit va arribar al final de la gala, quan el príncep Guillem, va fer entrega al llegendari actor, director, còmic i compositor nord-americà Mel Brooks del Bafta honorífic.