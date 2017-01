VÍDEO: Arriba el nou tràiler de 'Cinquanta ombres més fosques'

Redacció

A poc més d'un mes per a la seva estrena, Universal Pictures llança. En el clip de dos minuts, s'inclouen algunes de les escenes clau de la segona part de la saga eròtica d'E L. James sota la cançó 'I Do not Wanna Live Forever', tema compost per Taylor Swift i Zayn Malik.

El nou espot inclou tendres moments de la parella protagonista, Christian Grey (Jamie Dornan) i Anastasia Steele (Dakota Johnson), que després de finalitzar el seu romanç en la primera part decideixen donar-li una nova oportunitat a l'amor. A més, s'introdueixen més imatges de la misteriosa Leila Williams (Bella Heathcote), l'exsumisa amant del multimilionari que farà la vida impossible a la protagonista.

Every fairy tale has a dark side. Watch the new #FiftyShadesDarker trailer, featuring "I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)." pic.twitter.com/eCe43qkka4 — Fifty Shades Darker (@FiftyShades) 3 de enero de 2017

Dirigida per James Foley, la cinta compta a més amb les incorporacions de Kim Basinger, com la senyora Robinson, i Tyler Hoechlin, en el de Boyce Fox. Ja queda molt poc per al 10 de febrer i comprovar si aquest fenomen de taquilla mundial repeteix els números del seu primer lliurament.