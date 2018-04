El barri vell de Berga és escenari de quatre obres

Redacció | Manresa Quatre peces teatrals de 20 minuts cadascuna és la proposta per aquest diumenge de la programació que organitzen l'Ajuntament i diverses entitats culturals i educatives de Berga. Els espectadors podran presenciar, a l'aire lliure si el temps ho permet, un póquer de propostes que van prendre part en la primeres edicions del Festival Píndoles de microteatre, que se celebra a Barcelona.

Aquesta modalitat minimalista del teatre introdueix el públic en un representació breu, que sovint s'escenifica en un espai no convencional. En aquesta ocasió, seran quatre racons urbans del barri vell en un recorregut que començarà a la plaça de la Pietat.

El repertori mostra, així mateix, un ventall divers: la comèdia musical El catalon d'una nit d'estiu, l'espectacle de titelles de fil per a adults Roulettes, la peça de dansa teatre Hell-O i el recital de poesia i música On la tempesta deixà una pau intensa.

El catalon d'una nit d'estiu és una peça del surienc Roc Esquius que parla d'un aspirant a cantant improvisador que, la mateixa nit, fa una prova per un grup important i coneix una noia que vol seduir. Hell-O presenta la relació de dues dones i les expectatives i frustracions que genera. Roulettes tracta del vincle que s'estableix entre un home gran i un nen. I On la tempesta deixà una pau intensa recorre la vida de Màrius Torres.