CONCERTS | Cesc Freixas actua al Voilà!

Redacció | Manresa Artés

Espai Àrtium: Dissabte, a les 21 h, a l'Espai Artium del Celler Cooperatiu d'Artés concert de versions de blues i rock'n'roll a càrrec del grup The Generation, format per Albert Ferrés (veu, guitarra i harmònica), Gustavo Gómez (veu i baix acústic) i Axel Ibáñez (guitarra acústica, dobro i veus). Reserva de taula a l'adreça artium@cavesartium.com i el telèfon 93 830 53 25.

Balsareny

Sala Parrockia (Barcelona, 4): Dissabte, a les 23.30 h, concert d'Atomic Leopards (rock'n'roll, blues, swing/Barcelona). Entrada gratuïta.

Berga

Sopar temàtic «La Passió segons Sant Joan»: Dissabte, a les 17.30 h, sopar en format Taula de tast que tractarà sobre l'oratori de Bach. Inscripcions: 35 euros; al telèfon: 93 820 41 93 i el correu logos@logosbergueda.cat.

Calaf

Marco Rubiol: Dissabte, a les 18 h, a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf. Concert del cantautor calafí Marco Rubiol, que presentarà el seu primer disc, Y a ti, nada, gracias por todo. Entrades: 12 euros; 10 euros per als socis del Casal. Venda anticipada de localitat al web entrades.casaldecalaf.cat.

2n Festival MEB: Dissabte, a les 20.30 h, al Casino. Concerts de Joan Prat i la banda i de Núria Graham. Entrades: anticipades, 7 euros, i 5 euros per als socis; i a taquilla, 8 euros, i 6 euros per als socis. Gratuït per als menors de 12 anys. A la venda al 93 869 83 77, a www.tictactiquet.com i a www.casinodecalaf.cat.

Cardona

Cicle de Música Sacra: Dissabte, a les 18.30 h, a la Col·legiata de Sant Vicenç, concert La veu i les melodies religioses. A càrrec de l'Ensemble Confluència Sonora amb Soledad Cardoso (soprano) i Susana Jaen (flauta). Obres de Bach, Händel, Mozart, Franck, Gounod i Mascagni. Entrades: 12 euros. www.cardonaturisme.cat. Diumenge, a les 19 h, a l'església de Sant Miquel, oratori sobre la passió i mort de Jesucrist a càrrec de la Coral Cardonina. Obres de: Bach, Elgar, Kodály, Palestrina, Lützel, Cameron White, Van Berchem, G. Croce, J. Stainer, J. Freixes, J. Font Parera i Casafont, entre d'altres. Entrades: 10 euros; 8 e. anticipades. www.cardonaturisme.cat

Igualada

«Réquiem en sol menor»: Dissabte, a les 21 h, a la basílica de Santa Maria. L'Orquestra de Cambra Terrassa 48, la Coral Mixta d'Igualada i els solistes Arnau Farré (orgue), Ulrike Haller (soprano), Tànit Bono (mezzo) i Joan Garcia-Gomà (baríton) interpretaran l'obra de Domenico Cimarosa. Direcció d'Alfred Cañamero. Entrades: 16 euros; 14 euros amb descomptes.

Cicle «Kalopsia, música i paraula per cuidar la nostra gent»: Dissabte, a les 20.30 h, al Teatre de l'Aurora, presentació del cicle i concert del grup Ovidi 4, format per David Fernàndez, Mireia Vives, Borja Penalba i David Caño. Entrades: 15 euros. Venda anticipada al Casal Popular El Foment i al local de les Cotxeres. La recaptació es destinarà a les caixes de resistència del CDR Igualada-Conca d'Òdena i Som 27 i més.

25è Festival Internacional d'Orgue: Diumenge, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria. Concert de cloenda amb el rus Rubin Abdullin, rector del Conservatori Estatal de Kazan, acompanyat de la Coral Carmina i la soprano Anna Martínez. Direcció de Daniel Mestre. Obres de Bach, Mendelssohn, Muset, Brahms, Rheinberger i Reger. . Entrada gratuïta.

Setmana de concerts d'alumnes de l'EMMI: Fins avui, de 17.30 a 21 h, a l'Escola Municipal de Música. Els alumnes viuen l'experiència de tocar en públic i mostren el treball realitzat durant el trimestre. Gratuït.

La Seu d'Urgell

ACEM Jazz Ensemble: Diumenge, a les 17 h, al teatre del Col·legi La Salle, concert de la formació de jazz creada a l'Associació Catalana d'Escoles de Música. Direcció de Sergi Vergés. Entrada gratuïta.

Manresa

Roger Mas. Avui, a les 21 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert del cantautor solsoní Roger Mas, que presentarà el disc Parnàs. Entrades: 18 euros (15 euros amb el carnet del Galliner, per a menors de 25 anys, per a majors de 65 anys i estudiants d'escoles de música). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

«Passió segons Sant Joan»: Diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert de la peça de Bach a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor Lieder Càmera i l'Orfeó Manresà. Entrades: 22 euros (20 euros amb el carnet del Galliner, per a menors de 25 anys, per a majors de 65 anys i estudiants d'escoles de música). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Il·lúria. Dissabte, a les 20 h, a l'Espai 1522. Concert del quintet Il·lúria, format per Steen Knudsen (teclats i veu principal), Núria Casas (baix), Pau Senserrich (saxo i veus), Martí Senserrich (bateria i veus) i Ricard Cots (guitarres i veus). Entrades: 6 euros, inclou un tast de productes del Pelegrí. A la venda a www.manresaturisme.cat i a l'oficina de turisme (plaça Major, 10). El dia del concert al mateix Espai 1522 (Mestre Blanch, 4), de 10 a 14 i de 17 a 20 h.

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74). Avui, a les 22 h, concert de Cesc Freixas, que presenta el disc Proposta. Entrades: 10 euros. Entrades anticipades i reserves de taula a entrades@voila.cat.

Dissabte, a les 19 h, audició dels alumnes de cant de Manresa Teatre Musical. Entrada gratuïta.

A les 00 h, concert de versions de Dani Galiot. Diumenge, a les 20 h, concert de Joan Isaac, que presenta l'espectacle Paral·lelismes. Entrades: 12 euros. Entrades anticipades i reserves de taula a entrades@voila.cat.

Stroika (av. dels Dolors, 17): Avui, a les 21.30 h, concert de rock'n'roll amb La Fuga i els bagencs Ekko. Entrades: 18 euros; 15 euros anticipada. www.stroika.cat. A la 1 h, Stroika Sessions amb DJ Warsaw. Entrada lliure fins a les 2 h. Dissabte, a la 1 h, Stroika Sessions amb DJ Buff Bay i DJ Shakur.

El Sielu (plaça Valldaura, 1): Dissabte, a les 00 h, concert El que més trenca: músics dels anys 90's. Entrades: 10 euros, anticipades amb consumició. A la venda a www.elsielu.cat, a Kursaal, Cal Bisbe i Solans.

Montserrat

Concert de Rams: Diumenge, a les 21 h, a la basílica de Santa Maria. Concert Els Improperis, de Frederic Mompou. Amb la Coral Sant Jordi, acompanyada del baríton Carles Pachón i l'orgnista Vicenç Prunés. Direcció d'Oriol Castanyer. Entrada gratuïta.

Sant vicenç de castellet

Coral Pizzicato: Dissabte, a les 20 h, a l'església de Sant Vicenç, concert d'entrada gratuïta.