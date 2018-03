Núria Graham porta el seu disc més despullat a Calaf

Redacció | Manresa La cantant i compositora vigatana de 21 anys Núria Graham, una de les veus amb més personalitat de l'escena catalana, serà l'estrella de la nova cita del Festival MEB, Músiques per escampar la boira, que organitza el Casino de Calaf.

El concert servirà per presentar al públic calafí el seu últim treball, Does It Ring a Bell?, que el va preestrenar al Mercat de Música Viva de Vic passat. La seva actuació, demà (20.30 h), estarà precedida del concert de Joan Prat.

Núria Graham va aparèixer en escena amb només 16 anys. La fusió entre talent, virtuosisme i desimboltura va ser una perfecta carta de presentació, amb la qual l'artista catalana va generar grans expectatives que va traslladar a Bird Eyes (2014). Does It Ring a Bell?, el seu segon treball d'estudi, publicat l'octubre passat, conté una desena de temes que ella mateixa definia de «bastant crus». Un disc en el qual l'artista s'ha «despullat», tant a escala de producció com també de lletres, en un treball «molt autobiogràfic, intimista i molt sincer», amb cançons com Hide your emotions somewhere safe, Birds hits its head against the wall o Cloud fifteen.