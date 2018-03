Joan Valentí i David Pintó duen a escena l'assassinat de vuit bagencs l'any 1939

| Manresa Només un d'ells en va sortir viu. Els altres vuit veïns de Súria i Valls de Torroella, presos quan el 1939 les tropes franquistes van entrar a la localitat del Cardener, van ser executats a la carretera de Can Maçana i els seus cossos no s'han trobat mai tot i la intensa recerca que Albert Fàbrega va iniciar fa més d'una dècada.

El cas dels vuit republicans bagencs assassinats pel franquisme el 9 de febrer i l'intent infructuós de localitzar-ne les restes –un tema del qual aquest diari ha estat informant des de l'octubre del 2004– arriba ara als escenaris teatrals gràcies a l'actor igualadí Joan Valentí i el director manresà David Pintó. El muntatge, que s'ha vist en funcions prèvies a Barcelona i al Bruc, passa avui per Les Golfes del Teatre de l'Aurora de la capital de l'Anoia.

«No sabia res del tema fins que, remenant per Internet, vaig poder llegir el que havia passat el febrer del 39», explica Valentí: «Per a la gent d'una banda i l'altra de Montserrat, la carretera de Can Maçana és un referent, un lloc per on hem passat molts cops». De resultes de la descoberta, l'intèrpret igualadí va llegir Mort a les cunetes (Angle Ed., 2005) i va contactar amb el seu autor, el surienc Albert Fàbrega. «Em rondava pel cap fer-ne un monòleg i vaig contactar amb el David per si volia sumar-s'hi».

Una de les vuit víctimes era Lluís Fàbrega, l'avi de l'Albert, avui un professor jubilat amb un grapat d'estudis sobre història i patrimoni local, i la concessió del Premi Bages de Cultura del 2014 a l'equipatge. Ni les recerques documentals, ni els testimonis directes i indirectes i, ni tan sols, les prospeccions arqueològiques realitzades fins fa ben poc han pogut trobar un sol os, res, que indiqui on van ser morts i enterrats. Tal com va explicar Regió7 el desembre passat, la investigació resta en un punt mort.

«M'ho vaig rumiar diverses vegades abans de donar-li una resposta», recorda Pintó davant la proposta de Valentí: «Fa molta por. Et compromet molt escriure un text. Sempre hi ha aquell terror al full en blanc, a si no en seràs capaç. Però com que els reptes m'agraden ... em vaig embolicar la manta al cap, i avall que fa baixada». Dels musicals a la màgia passant, el manresà s'ha exhibit en els darrers anys com un tot terreny escènic que, malgrat els recels inicials, va entomar el repte: «durant les primeres sessions del procés vam estar creant el text en veu alta. Improvisàvem les coses que podien dir els personatges i les passàvem a l'ordinador. I un cop vam tenir una primera dramatúrgia acabada, ens vam posar a refer-la».

Ambdós tenen clar que Mort a les cunetes és un «homenatge» a vuit innocents i, alhora, una reivindicació de la «memòria històrica». Una qüestió en la qual, com apunta Valentí, «no s'ha agafat el toro per les banyes». En el cas concret dels executats a Can Maçana, i malgrat que ara mateix no hi ha pistes per seguir, encara hi ha esperança: «En Pere Guixà és fill de Teresa Mabras, coneguda com La Maciana, de Castellolí. La dona explicava que tapaven amb terra i pedres les restes que sobresortien dels cadàvers mal enter-rats vora la carretera». Per això, el Pere està convençut que encara hi són i, el dia que s'excavi a fons, es trobaran les restes».

La mort a les cunetes teatral presenta cinc personatges –tots ells interpretats per Valentí– que revisiten l'escenari dels fets deu, vint, cinquanta anys més tard. «Hi ha un excursionista que posa el públic en antecedents», indica, i després van apareixent Jaume Ollé, un home del Bruc que es va emboscar per no fer la guerra i en va escriure un dietari; Josep Nin, que va sobreviure en desmaiar-se i no rebre cap bala mortal; la Tereseta Mabres, un alter ego de La Maciana; en Nicomedes Salguero, que representa un falangista que va presenciar els fets; i Rita Soler, també falangista i catequista que serveix per parlar de la repressió i, alhora, de l'educació en el temps de la dictadura. L'acordionista Martí Marsal crea la base sonora sobre la qual es desenvolupen els monòlegs dels personatges.

«L'anècdota és terrible», afirma Pintó, «però la idiosincràsia de cada personatge fa que en alguns moments puguem riure, emocionar-nos o enfadar-nos. Albert Pascual, amb la seva feina com a figurinista, ha ajudat a donar un color i una temperatura de comèdia o drama a cada personatge. Tot ajuda a l'hora de definir algú: l'aspecte físic, el que diu, el tipus de persona que és...».

Mort a les cunetes s'està mostrant per primer cop al públic aquest mes de març en un seguit de funcions prèvies que culminaran el dia 22 d'abril al Teatre del Foment Cultural de Súria. «Segur que serà una sessió molt emotiva», anota Valentí. A més d'estar buscant sala per fer temporada a Barcelona, els responsables de l'obra tenen al cap la idea de fer una representació a l'indret de l'antiga carretera de Can Maçana, on van ser executats els vuit bagencs. El 9 de febrer de l'any vinent en farà 80 anys: «Potser no la farem a les 11 de la nit, perquè farà molt fred, però al migdia, per què no?».