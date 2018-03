CONCERTS | Els Amics de les Arts actuen a Cardona

AVINYÓ

Camerata Bacasis - Diumenge, a les 18 h, al teatre El Catalunya (Sant Josep, 2). Concert Llum, càmera... Música, amb música composta per Miquel Coll i orquestrada per Pere Tió. Entrades: 8 euros.

BALSARENY

Sala Parrockia (Barcelona, 4) - Dissabte, a les 23.30 h, concert de Rebel Notes (rock’n’roll/Barcelona). Entrada gratuïta.

BERGA

Escola de Música - Divendres, a les 20 h, presentació del disc Cassianes, cicle per a cant i piano musicat per Trini Mujal sobre poesies d’Enric Casasses. Amb Trini Mujal, piano; i Cristina Koch, veu. Entrada amb taquilla inversa.

CARDONA

Els Amics de les Arts - Dissabte, a les 21 h, a l’auditori Valentí Fuster. El grup presentarà el disc Un estrany poder. Entrades: 21, 25 i 27 euros. A la venda a www.auditoricardona.com.

IGUALADA

«Tresors de la lírica» - Dissabte, a les 20 h, a l’església de la Soledat. Recital amb les àries i els duos més famosos de les òperes i sarsueles que han fet història. Amb la soprano Laia Camps Farrés i el tenor Joan Martínez Colàs. Entrades: 10 euros. Reserves: entrades-bcc@gmail.com. Organització: Ajuntament, parròquia de la Soledat i Coral Santa Maria.

25è Festival Internacional d’Orgue - Diumenge, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria. Concert de Gail Archer, organista titular del Vassar College de New York City. Entrada gratuïta.

MANRESA

Setmana Cultural de l’Esclat - Divendres, a les 20 h, al bar Uniqus. Concert de l’Orquestrina i els combos Musicat i Waterflows de l’escola de música Esclat. Entrada gratuïta.

«Formidable! Aznavour» - Divendres, a les 21 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Comèdia musical que ret homenatge a un dels representants més grans de la cançó francesa, Charles Aznavour. En el marc de la Francophonie 2018. Entrades: 30 euros (38 euros amb el carnet del Galliner, per a menors de 25 anys, per a majors de 65 anys i estudiants d’escoles de música). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Cor Juvenil del Conservatori de Música de Manresa - Dissabte, a les 20 h, al teatre Conservatori. Concert per celebrar els 25 anys de la formació, amb la participació de cantaires i excantaires. Entrades: 5 euros. A la venda a les taquilles del Kursaal i a www.kursaal.cat.

Quartet Matisse - Dissabte, a les 20 h, a l’Espai 1522. Concert del quartet de corda nascut a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Entrades: 6 euros, inclou un tast de productes del Pelegrí. A la venda a www.manresaturisme.cat i a l’oficina de turisme (plaça Major, 10). El dia del concert al mateix Espai 1522 (Mestre Blanch, 4), de 10 a 14 i de 17 a 20 h.

Núria Gorchs, viola; i Montserrat Sala, piano - Diumenge, a les 12 h, a l’Espai Plana de l’Om. En el marc del cicle ¾ de Música. El duet de viola i piano donarà veu a diferents cares del romanticisme i els inicis del segle XX. Entrades: 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) - Divendres, a les 00 h, concert de De Feres i Treves, que presenten el segon disc, Setembre Entrada amb taquilla inversa. Dissabte, a les 20 h, concert de Joan Rovira, que presenta el seu segon disc, Encara tenim temps. Entrades: 10 euros. A la venda al Voilà! i reserves de taula a entrades@voila.cat. A les 00 h, concert de Juli Piris (versions). Entrada gratuïta. Diumenge, a les 20 h, concert de la cantant i compositora tarragonina Anna d’Ivori, que presentarà l’espectacle Rere els vidres. Entrada amb taquilla inversa.

Stroika (av. dels Dolors, 17) - Divendres, a les 00 h, primera Olimpíada Universitàriam amb cinc proves d’habilitat secretes distribuïdes per la ciutat, dues hores de joc que posaran a prova la psicomotricitat i creativitat dels participants. Inscricpions: www.stroika.cat. Preu: 3 euros. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla, amb dues copes abans de les 02 h, i una copa després de les 02 h. Dissabte, a les 01 h, Stroika Sessions amb DJ Warsaw i DJ Shakur.

Espai Ànima - Divendres, a les 20 h, a la sala gòtica de Sant Andreu. Concert de Marc Reverter.

Cicle Tarima al Nais Bar (plaça Sant Ignasi Malalt) - Diumenge, a les 18.30 h, concert d’Escarteen Sisters (quartet de veu i corda del Penedès). Entrada lliure amb taquilla inversa. Organització: Cultura del Bé Comú.

MASQUEFA

Lluís Coloma Trio - Diumenge, a les 18 h, a la sala polivalent de la Fàbrica Rogelio Rojo. Dins del cicle Masquefa sona bé, concert Boogie Wins Again.

MONTSERRAT

Concert: «El teclat alemany» - Divendres, a les 16 h, a l’església de Santa Cecília de Montserrat-Institut d’Art i Espiritualitat Sean Scully. A càrrec del pianista Eudald Buch. Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia a museu@larsa-montserrat.com o 93 877 77 45. Informació: www.santaceciliamontserrat.com.

SANT JOAN DE VILADORRADA

The Gourmets Vocal Quartet - Divendres, a les 20.30 h, a la Capella del Mas Sant Joan. Concert d’espirituals negres, gospel i soul. Entrades: 4 euros. Gratuït per als alumnes de l’escola de música. Cicle de primavera dels Concerts al Mas, organitzat per l’escola de música.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Tribut a Amy Winehouse - Dissabte, a les 22 h, al teatre de la Societat Coral l’Estella. Dins dels concerts al Coro, actuació a càrrec d’Aly Alma.

9a Trobada d’acordionistes - Diumenge, a les 18 h, a la sala de Cal Soler. Organització: A.C. Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet.

SÚRIA

2n D’Art en cicle: festival d’arts escèniques de Súria - Dissabte, a les 20 h, al teatre del Foment. Concert de Guillem Roma (cançó d’autor) amb la seva banda. Entrades: 12 euros. Venda anticipada a l’establiment Milar Reguant-Agut i a http://artenciclesuria.com. A taquilla, una hora abans de l’espectacle. Organització: Foment Cultural, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Súria.