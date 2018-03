10 propostes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Festa Major del Poblenou, Manresa

Dissabte, a les 17.30 h, al pati de l’Escorxador, animació infantil: Visca la festa amb Ai Carai!. A les 18 h, calçotada popular. Servei de bar. A les 19 h, ball amb el duet Solistes. A les 21.15 h, actuació del grup d’havaneres Mar i Vent. Diumenge, a les 9 h, al pati de l’Escorxador, botifarrada. A les 9.30 h, actuació del grup d’animació La Sinforosa i del grup de tabalers Les Vilatukades. De 10 a 14 h, al carrer Sant Josep, donació de sang. A les 10 h, al carrer Sant Josep, segon mercat de comerços del barri i primer mercat d’artesans. D’11.30 a 13.30 h, escacs a l’aire lliure al carrer Sant Josep. A les 11.15 h, sortida de la passejada de la 28a trobada de gegants. A les 12.30 h, presentació de les colles i balls de gegants a la plaça Mossèn Vidal. De 16.30 a 19 h, al pati de l’Escorxador, parc infantil amb inflables gegants. A les 17.30 h, entrega de premis del concurs de dibuix i xocolatada amb coca.

Jornades templeres, Bagà

Dissabte, a les 20.30 h, desfilada templera amb torxes pel nucli antic. A les 21 h, a la plaça Galceran de Pinós, recital a càr-rec de l’escriptora Ana Maria Madrid, en record de l’últim mestre de l’orde del temple Jacques de Molay, i encesa de la foguera. A les 21.30 h, al local de joves, sopar popular ambientat amb música medieval. Diumenge, a les 11 h, batalles de globus de farina i pinyata per a la mainada. A les 12 h, presentació del llibre de Toni Gol: Especial Comte Arnau. A les 13.30h, cloenda de les jornades templeeres amb sessió vermut per a tothom.

Festa d’inauguració de la plaça Bonavista, Manresa

Diumenge, a partir de les 10 h, xocolatada, jocs infantils, concurs de dibuix i tallers per a la mainada. Actuació dels Pizzicants, l’orquestra infantil de corda de l’escola Pare Algué. A les 12 h, inauguració oficial, amb l’alcalde, Valentí Junyent; i la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa.

Inici de la temporada castellera, Igualada

Diumenge, a les 12 h, davant de Les Cotxertes, el local dels Moixiganguers (plaça Catalunya, 1, al parc de l’Estació Vella). Actuació dels Moixiganguers i dels Castellers de Berga. Els Moixiganguers obren els seus assajos: cada dimecres, de 19 a 20 h, assajos de canalla; i de 20 a 22 h, assajos generals; i cada divendres, de 21.30 a 22 h, assajos de pilars; i de 22 a 00 h, assajos generals.Inscripcions: 93 876 40 99.

Súriatrastos, Súria

Dissabte, de 9 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà.

Espectacle «El col·leccionista de pors», Manresa

Diumenge, a les 12.15 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Espectacle de L’Estenedor Teatre. A partir de 6 anys. Entrades: 6 euros; i 5 euros per als socis de la Xarxa. Ho organitza: La Xarxa.

Narració de contes a l’Anella Verda, Manresa

Diumenge, a les 11 h, trobada al berenador de l’Agulla per caminar 1.000 metres pel camí del ramal de Viladordis per anar fins al turó del Guix a fer el pa amb oli, vi, sucre i xocolata. A les 12 h, contes amb el narrador José Luis Mellado. També s’explicarà l’ampliació de l’Agulla. Gratuït. Organització: Meandre i Parc de la Sèquia.

«Agus i els monstres», Sant Joan de Vilatorrada

Dissabte, a les 11.30 h, a la llibreria El Racó de les Paraules. Activitat infantil gratuïta amb Jaume Copons i Liliana Fortuny, que presentaran llibres de la col·lecció.

Calçotada de La Verbena, Sant Joan de Vilatorrada

Diumenge, a les 14 h, al local de la SCCR La Verbena (Vilaseca, 34). Preu: 19 euros; i 15 euros per als socis. Menú infantil: 12 euros.

Caminada popular Apagafums, Navarcles

Diumenge, a les 9 h, sortida des de la Font Nova. Recorregut de 12 km. De 8 a 9 h, xocolatada, inscripcions i validacions per a la caminada. Arribada al mateix lloc de la sortida on hi haurà una botifarrada. Preu: 8 euros, anticipada; i 12 euros el mateix dia. Més informació: apagafums@g-mail.com, http://adfbagesoriental.blogspot.com. Organització: Voluntaris ADF Navarcles i Protecció Civil Navarcles.