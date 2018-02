Les 8 fires i festes imprescindibles del cap de setmana

21a Fira de l'Aixada, Manresa

Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, pels carrers i places del centre històric, mercat medieval de la Llum. Artesans, comerciants, espectacles, cercaviles, canvis de guàrdia, tallers i activitats infantils. Dissabte: de 10 a 15 h, al carrer del Balç, mostra d'indumentària medieval. Gratuït. A les 16.30, 17.30, 18.30 i 19.30 h, desfilades de moda medieval. Entrades: 3 euros. Diumenge: a les 11.30, 12.30 i 13.30 h, al carrer del Balç, desfilades de moda medieval. Entrades: 3 euros. De 15 a 20 h, mostra d'indumentària medieval. Gratuït. Informació: www.aixada.cat.

10a Fira de la Tòfona del Berguedà, Cal Rosal

Dissabte, a les 10 h, obertura de la fira. De 10 a 12 h, al local social, jornada tècnica sobre la tòfona. A les 12.30 h, tast de tòfona a càrrec del restaurant Sol i Cel. de 16 a 17 h, concurs de gossos tofonaires. A partir de les 16 h, inflable per a infants. A les 17.30 h, entrega de premis del concurs de gossos tofonaires. A les 19 h, tancament de la fira. Diumenge, de 9 a 11 h, esmorzar popular a càrrec del restaurant Sol i Cel. A les 10 h, obertura de la fira. A les 11 h, concurs infantil de tofonaires. A les 12 h, entrega de premis del concurs. De 12 a 14 h, inflable. A les 14 h, tancament de la fira. Fins al 15 de març, La cuina de la tòfona del Berguedà. Més informació: www.berguedaturisme.com o www.elbergueda.cat.

7è Carnestoltes de Castellnou de Bages

Dissabte, a les 19 h, trobada al centre cívic i rua. A les 20 h, arribada a l'edifici Montserrat i espectacle de les Tardes Maquis. A les 20.30 h, sopar de Carnestoltes. En acabar, premis a les millors disfresses per modalitats i, tot seguit, ball amb DJ Eloi. Entrades: 10 euros per als adults i 5 euros per als infants.

Festa de la Llum, Manresa

Divendres, a les 20 h, a l'estadi del Congost, 8è Futbol Dual, amb dues pilotes. A les 20.30 h, a Llum Llamp Club Slot (Bilbao, 13), campionat de Manresa de Ral·li Slot de la Llum. Dissabte, tot el dia, 43a trobada de manresans forans. A les 9.30 h, al Club Tir Precisió (Edison, 32), tirada a la Llum de pistola. A les 15.30 h, a Llum Llamp Club Slot (Bilbao, 13), campionat de Manresa de Ral·li Slot de la Llum. A les 18.30 h, a l'Espai Plana de l'Om, concert de música per a cobla i altres ritmes, a càrrec del grup d'instrumentistes Acoplats. Organització: Nova Crida. A les 20 h, a l'església del Carme, representació del Misteri de la Llum, teatre litúrgic a semblança medieval. A les 20 h, al parc de Puigterrà, observació de la Lluna i del cel d'hivern. Diumenge, a les 10 h, trobada al carrer del Bruc, 59, per fer una pedalada pels entorns de la Sèquia a càrrec de Mbici. Distància: 50 km. Preu: 10 euros. Inscripcions: www.mbici.cat. A les 20 h, a l'església del Carme, representació del Misteri de la Llum, teatre litúrgic a semblança medieval. Dilluns, a les 19.30 h, a l'Espai Plana de l'Om, Fem memòria de la Festa de la Llum, taula rodona. Organització: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà i Solsonès.

Festa Major de Sant Valentí, Navarcles

Dissabte, a les 17.30 h, cercavila des de l'ajuntament fins a l'auditori. A les 18 h, al teatre auditori Agustí Soler i Mas, 50 anys de pubilles i hereus a Navarcles, amb la proclamació de la pubilla i l'hereu de Navarcles 2018. Cal recollir les invitacions gratuïtes a l'ajuntament. A les 23 h, al teatre auditori, concert amb Els Arreplegats i DJ Xipiron, versions de rumba. Diumenge, a les 10 h, al pàrquing de Camions, pintada participativa d'un mural al mur de pedra seca a partir d'una proposta de l'artista Txema Rico. A les 11.30 h, mentre es pinta, espectacle infantil de Betu, el pallasso.

23a Festa del Trinxat, Puigcerdà

Dissabte, a les 21 h, al poliesportiu. Preu: 27,50 euros. Venda de tiquets a l'oficina de turisme.

Mercat d'antiguitats i col·lecconisme, Sant Fruitós

Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina del Batre.

Dia d'Andalusia, Sant Vicenç de Castellet

Diumenge, durant tot el dia, celebració a Cal Soler. Organització: Centre Cultural Andalús.