El Teatre Conservatori acull «Paraules encadenades» de Jordi Galceran

REDACCIÓ | MANRESA La programació teatral continua aquest divendres, 23 de febrer a les 21h, al Teatre Conservatori amb 'Paraules encadenades' de Jordi Galceran. 'Paraules encadenades' és un thriller psicològic que ja es va estrenar el 1998 amb gran èxit i que ara torna, sota la batuta de Sergi Belbel, amb Mima Riera i David Bagés com a únics protagonistes.

Un psicòpata, assassí en sèrie, després de cometre els seus crims, enregistra en vídeo les seves sensacions. No sent cap remordiment pels seus actes. Ho explica detalladament a la seva "última" víctima: una infermera i psicòloga que té segrestada i a la qual mostra fotografies de les víctimes. Ell li planteja jugar a un joc aparentment innocent: el de les paraules encadenades. A poc a poc, segrestador i segrestada van mostrant les seves cartes, la seva veritable història€

'Paraules encadenades' va ser, a mitjans dels anys 90, i conjuntament amb 'Dakota', la presentació de Jordi Galceran per al gran públic de Barcelona, de Catalunya€ i del món. L'obra va obtenir un grandíssim èxit al Teatre Romea, amb una potent posada en escena de Tamsin Towsend i amb dos immensos actors, Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes. El nou muntatge, interpretat per Mima Riera i David Bagés, es va estrenar el juliol del 2017 a la Sala Villarroel dins del Festival Grec de Barcelona amb una gran acollida per part del públic.

Les entrades per veure 'Paraules encadenades' tenen un preu de 22€ (20 euros majors de 65 anys, menors de 25 anys i amb Carnet Galliner). Més informació a les taquilles, per telèfon (938723636) i per internet a www.kursaal.cat.