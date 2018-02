Vols saber quines són les fires i festes d'aquest cap de setmana a casa nostra?

Redacció

MANRESA

Divendres. A les 19.30 h, al saló de sessions, pregó institucional a càrrec d'Anna Carranza, advocada. A les 19.30 h, a la sala d'actes de la FUB, L'exercici és medicina, a càrrec d'Hèctor Garcia.

Dissabte, a les 9.30 h, al Vell Congost, 7a trobada d'escoles de bàsquet. A les 9.30 h, al passatge Dipòsits Vells, 4, 15è Memorial Jaume Arnau de billar a tres bandes. A les 16 h, amb inici a la plaça Major, joc de ciutat de la Llum: Les Bases de Manresa. Inscripcions: www.cae.cat. A les 19 h, al Museu de la Tècnica, inauguració de l'exposició Del PTV al TDK. Com vivíem a Manresa entre els anys quaranta i els anys noranta. A les 19.30 h, lliurament del 2n Premi Sèquia.

Diumenge, a les 9 h, sortida des de l'estació d'autobusos per fer la baixada de la Llum caminant des del Montserrat fins a l'església del Carme. Informació i inscripcions: www.cecb.cat. A les 9.30 h, al passatge Dipòsits Vells, 4, 15è Memorial Jaume Arnau de billar a tres bandes. A les 11.30 h, al Museu Comarcal de Manresa, Petits Ponts de Llum, taller-espectacle. De 3 a 6 anys. Inscripció prèvia a cultura@ajmanresa.cat. Dilluns, a les 18 h, al teatre Conservatori, El judici de l'aigua i la Llum, amb Francesc Mauri, home del temps, i alumnes de l'institut Lluís de Peguera. Entrada lliure. Més informació: www.manresa.cat.

MONISTROL DE CALDERS

Divendres, a les 20 h, a Ca la Mestra, inauguració de l'exposició fotogràfica A cavall pel món i Sant Antoni des de dalt, a càrrec de Susanna Torres.

Dissabte, a les 16.45 h, a la Platanera, rua de Carnestoltes amb els Tum Tum Tapes. A les 17.30 h, al Centre Recreatiu Municipal, xocolatada solidària pel Dia Internacional del Càncer Infantil. A les 18 h, ball de confeti.

Diumenge, a les 9 h, a la plaça de l'Ajuntament, esmorzar de pagès. Preu: 3 euros. Durant el matí, parades d'artesania i alimentació, taller de cuir per a infants, exposició de fotografia eqüestre, volts amb carro i ponis... A les 11 h, des de la Platanera, El tomb monistrolenc amb Tum Tum Tapes. A les 11.45 h, benedicció dels animals a la porta gran del camp de futbol. A les 12 h, espectacle eqüestre: Fantasia Castellar Horses. A les 12.30 h, joc de les botifarres. A les 14 h, al Centre Recreatiu, dinar de Sant Antoni. Preu: 10 euros. A les 16 h, tarda de balls: balls en línia, sardanes...

NAVARCLES

Diumenge, a les 11.30 h, a l'església del monestir de Sant Benet de Bages, Dia de la parròquia de Navarcles a Sant Benet de Bages amb una missa amb la participació de la Coral de l'Esplai. En acabar, concert del Cor Lerània, que oferirà un nou programa amb obres de Debussy, Britten i Brahms. Direcció: Jordi Noguera. Organització: Fesmana. A les 11.30 h, a l'avinguda Piscines i Esports, 36a Trobada de gegants i cercavila. A les 13 h, a la plaça de l'Ajuntament, concentració i ball de gegants. A les 17 i a les 20 h, al teatre Agustí Soler i mas, espectacle de la 29a Febrada de Navarcles: Verger florit.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Diumenge, a les 9 h, al local de la SCCR La Verbena (Vilaseca, 34), encesa de focs i esmorzar. Preu: 6 euros, i 5 euros per als socis. A les 14 h, dinar de germanor. Cal portar plats i coberts. Preu d'esmorzar i dinar: 20 euros, i 18 euros per als socis. 6 euros per a la quitxalla.

SANTPEDOR

Diumenge, a les 9 h, esmorzar a Cal Llovet. A les 11 h, concentració de cavalls i carros. A les 12 h, cercavila i benedicció d'animals. Música en directe a càrrec dels alumnes de l'escola de música. A les 18 h, ball amb Andreus Trio a Cal Llovet. Organització: Equiset.

SÚRIA

Dissabte, de 9 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d'intercanvi i venda d'objectes de segona mà.