La dansa i un nou espai se sumen al segon Art en cicle

MANRESA Va funcionar i va funcionar bé. I per això repeteixen. Art en cicle, la primera programació cultural de música i teatre professional a Súria, organitzada per un grup de joves vinculats al Foment Cultural, comença aquest dissabte la seva segona edició. Amb l'epígraf de Festival d'Arts Escèniques de Súria, el segon Art en cicle incorpora la dansa com a novetat. Ni tradicional ni contemporània. Serà un espectacle de flamenc amb l'escola José de la Vega, on tres ballarins i tres músics posaran en escena el muntatge Un olé a tiempo, al Foment Cultural.

Cristina Gómez Rosell, Ainhoa Egea León i Marc Peramiquel són tres dels vuit joves en la vintena, promotors d'un cicle que, enguany, han pogut pensar «amb més temps» per incorporar-hi gèneres i pensar nous espais. En comptes de quatre espectacles, com l'any passat, el segon Art en cicle en proposa tres. I això té a veure amb les dates de programació, entre Sant Sebastià i caramelles (aquest any, febrer i març), quan hi ha menys activitat al poble. Han triat tres muntatges ben diferents: el flamenc, amb què obren el cicle i que suposa «sortir de la zona de confort de la dansa tradicional, molt present a Súria», remarca Gómez; la reeixida i premiada Fairfly de la companyia La Calòrica (3 de març) i la música del sempre empàtic cantautor Guillem Roma (17 de març). També, com a novetat, estrenen escenari: la Nau de Ca l'Agut, un espai poc utilitzat, explica Peramiquel, on el públic podrà veure Fairflay en una graderia a quatre bandes, envoltant els actors.

L'any passat Art en cicle va reunir més de 500 espectadors. Com explica Egea, la programació està pensada per a tots els públics, tot i que la idea que tenien era que, sobretot, «atrauríem gent jove». La realitat és que «vam tenir públic de totes les edats, molt del qual no és l'habitual del teatre amateur i dels Pastorets». El cicle es finança a través de les entrades, l'aportació de l'Ajuntament i el patrocini d'empreses del Bages, que, en aquesta edició, «han crescut».

Lloc: Teatre del Foment Cultural (Sant Antoni Maria Claret, 24) Súria.

Dia i hora: dissabte, 17 de febrer, 20 h.

Entrades: 12 euros. Abonament per als tres espectacle d'Art en cicle, 30 euros.

Més informació: www.artenciclesuria.com