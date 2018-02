14 carnestoltes per continuar la disbauxa aquest cap de setmana

AVINYÓ

Divendres, a les 15 h, cercavila infantil amb la xaranga-Rufí. A la plaça, animació amb Rah-mon Roma i Cia. A les 22.30 h, cercatasques amb la Xaranga-Rufí. A les 23.30 h, a la sala polivalent, pregó del rei Carnestoltes, «Tu sí que moltes» i DJ Puxi. Dissabte, a les 11 h, pregoner i concurs de disfresses dels botiguers amb la Xaranga-Rufí. A les 17 h, cercavila de disfresses amb les xarangues Màgic, Joven Mafia i Band Tocats. Tot seguit, concurs de comparses. A les 21.30 h, a la sala polivalent, sopar popular. A les 23 h, cercatasques amb la xaranga Joven Mafia. Tot seguit, a la sala polivalent, ball de disfresses amb La Banda del Coche Rojo i DJ Xaiet & Ovella Negra. Diumenge, a les 18 h, darrera l'església, enterrament de la sardina, rua mortuòria amb els Grallers i Timbalers d'Avinyó, espectacle Mr Arlet de Moi Jordana i sorteig de Carnestoltes.

BAGÀ

Dissabte, a les 19.30 h, concentració de les comparses al carrer Pintor de Soto. A les 20 h, inici de la desfilada de les comparses pels carrers de la vila. Arribada al pavelló i sopar amb l'actuació de les comparses. A les 23 h, ball amb Carles Handris i sessió disco amb Handris Dj.

BORREDÀ

Dissabte, a les 17 h, sortida des de la plaça Major de la rua popular amb pica-pica. A les 18 h, al local El Puigmal, concurs de disfresses i rifa de panera i berenar-sopar.

CALAF

Divendres, a les 22.30 h, a l'envelat de l'antiga serradora, Animal Party amb Pd Polseguera i Pd Tropical Riots. Torneig de duro per parelles i de toro mecànic. Dissabte, durant el matí, concurs de botiguers, ambiental amb la percussió dels Diables Alta Segarra. A les 11.30 h, al Casino, espectacle infantil Que comenci la festa, amb Jaume Ivars. A les 16.30 h, inici al Casal de Calaf de la rua del Pellofa, amb concurs de carrosses i comparses a ritme de Batukades. Inscripcions: lapolsdelaterra@gmail.com. Més de 1.000 euros en premis. A les 19 h, a l'envelat de l'antiga serradora, el pregó de les reines Pellofa i entrega de premis. A les 21 h, a la plaça dels Arbres, inici de la 12a Mamada pels bars del poble. Preu del tiquet: 20 euros (6 pinxos, 6 quintos, postres, entrada al ball de disfresses i mocador). A les 00 h, al pàrquing de l'antiga serradora, ball amb La Sra. Tomasa, Orquestra Tropical, DJ Partisana i Sound de Secà. Entrades: 6 euros per als disfressats i 8 euros per als no disfressats.

CASTELLBELL I EL VILAR

Dissabte, a les 16.30 h, a l'escola Jaume Balmes, recollida de dorsal i rua amb Batrakes, Pep Callau i Sona Samba. A les 18 h, davant de l'església del Borràs, festa final. Informació i inscripcions: www.castellbellielvilar.cat.

GIRONELLA

Divendres, a les 9.30 h, a Cal Bassacs, rua escolar. A les 10.30 h, a l'avinguda Catalunya, rua escolar. A les 12 h, al Local del Blat, esmorzar, pregó i espectacle de La Perla per a les escoles. A les 13 h, a la Fundació Sant Roc, carnestoltes. A les 15.15 h, al Local del Blat, disco Carnestoltes escolar. A les 19.30 h, al Local del Blat, Glitter Partu Kids. Preu: 1 euro. A les 20.30 h, al Local del Blat, Big Glitter Party. Preu: 3 euros. Dissabte, a les 10.30 h, arribada de la Megapubilla, jutgessa del concurs d'aparadors i balcons. A les 13.30 h, a la plaça de l'Estació, entrega de premis. A les 16.30 h, davant del Local del Blat, concentració de car-rosses. A les 17 h, concentració de comparses. A les 17.30 h, inici de la rua, amb la Megapubilla, el sr. Callau i les xarangues. A les 20 h, davant del Local del Blat, desfilada final de la rua i final de festa. A les 23 h, Carnabars. A les 00 h, al Local del Blat, festival Gironella ho peta amb Hey Pachucos, Mon Dj i Parèntesis Grup. Preu: 5 euros. Diumenge, a les 18 h, al Local del Blat, espectacle Audiència I-Real, de Toni Albà. Entrades: 5 euros, anticipades (a l'ajuntament i a la llibreria Guinó) i 7 euros, a taquilla.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Diumenge, a les 16.45 h, al barri de l'Estació, arribada del rei Carnestoltes i desfilada de comparses. A la plaça de l'Ajuntament, actuació de les comparses. Final al centre cívic, on es repartirà coca i xocolata desfeta i hi haurà animació i zumba amb Divertimento. A la mitja part, entrega de premis.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Dissabte, a les 21.30 h, al Casal Català, ball de disfresses, amb premis de fins a 300 euros.

MASQUEFA

Dissabte, a les 18 h, concentració de comparses i carrosses. A les 18.30 h, inici de la rua des de l'avinguda de la Línia. A la fàbrica Rogelio Rojo, benvinguda al rei Carnestoltes i entrega de premis.

NAVARCLES

Dissabte, a les 18 h, rua (inscripcions a les 17 h, al carrer Pau Claris). A les 20 h, al pavelló, botifarrada. A les 20.30 h, espectacle infantil de Jaume Barri. A les 22.30 h, concert de S'Temple Bar. A les 00 h, DJ Rutxo. Gratuït. Més informació: www.navarcles.cat.

NAVÀS

Carnestoltes Reganser. Dissabte, a les 17 h, a la plaça de l'Ajuntament, cercavila amb la xaranga Protons. En acabat, al pavelló, pregó de la reina del Carnestoltes i espectacle infantil amb Xiula!, coca i xocolata. Sopar popular. A les 00 h, al pavelló, ball amb Pd Bobi, Pd Genís de Masadella i Pd Nanfu & Salasxic. Entrades: 3 euros fins a les 02 h; i 5 euros a partir de les 02 h. Més informació i bases del concurs de disfresses: www.navas.cat.

ÒDENA

Diumenge, al mercat del Pla d'Òdena, sorteig entre totes les persones que es disfressin i es facin una foto al photocall de la vela de l'Ajuntament. Se sortejarà una càmera Gopro.

LA POBLA DE LILLET

Dissabte, a les 17 h, a la plaça de l'Ajuntament, pregó infantil i rua. A les 18 h, al Saló La Flor, festa infantil de carnaval. Diumenge, a les 18 h, al Saló La Flor, ball de carnaval amb Eclipse. Disfresses i quina especial.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Dissabte, a les 17 h, a la plaça Alfred Figueras, rua familiar amb els Asmodaics i Goliaters. A les 18.30 h, final de festa al pavelló amb Karaoke's Kids. A les 21.45 h, a la plaça Alfred Figueras, inici de la rua del Carnestoltes Jove. A les 23 h, al pavelló, Carnaval Santfree amb Karaoke's Band i DJ. Preu: 3 euros, anticipada al NexeJove; i 5 euros, a taquilla.