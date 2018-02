Manel Camp per partida doble amb concerts a Manresa i Sallent

PEPA MAÑÉ | MANRESA

No és habitual que el pianista i compositor Manel Camp (Manresa, 1947) ofereixi, a casa, una ració doble d'actuacions en un mateix cap de setmana. Però el cas és que el concert de d'aquest dissabte al teatre Kursaal de Manresa amb la Coral Escriny de Santpedor ja estava programat des de feia temps, en el marc del 50è aniversari de la formació, que dirigeix Marc Reguant i és integrada per 58 cantaires. Diumenge, actuarà a Sallent amb Gemma Abrié en l'espcetacle «Jazzcàntic».

«Illa inaudita», dissabte al Kursaal. 21 h

A les 21, Camp i l'Escriny interpretaran la cantata Illa inaudita. La composició, que es va estrenar per Nadal, és un encàrrec de la coral al músic manresà.

Camp destaca que, des del primer moment, hi ha hagut molt bona entesa amb la Coral Escriny: «no em canso de repetir que el director és una persona excel·lent i un director extraordinari, que va entendre la proposta i l'ha treballat molt bé amb els cantaires, a qui ha encomanat una alegria i il·lusió que es nota a l'escenari». Illa inaudita es basa en onze poemes d'amor en català d'autors de diferents èpoques, d'Ausiàs March a Joan Salvat-Papasseit. «Les obres són molt vives i emotives, i es produeix una intensitat optimista i exuberant. Tenint en compte que els textos són diferents en el temps, l'espai i el llenguatge, el que dóna sentit de continuïtat és la música. Sembla que els poemes estiguin fets expressament per a cada cançó que interpretem i això li dóna unitat d'obra sencera», explica el pianista i compositor.

En els dos concerts d'Illa inaudita fets a Santpedor, Camp considera que la Coral Escriny jugava en el seu terreny: «tot i que també va venir molta gent de Manresa, es notava l'eufòria i l'escalf de gent coneguda i propera». Per això, considera que «la prova de foc» d'aquest espectacle serà el concert de demà al Kursaal: «és un repte més difícil».

La Coral Escriny té un programa del 50è aniversari curull d'actes: prepara el Rèquiem de Mozart amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i també és previst que faci concerts a cappella arreu del país. Per això no hi ha previstes més actuacions de l'Illa inaudita, però Camp creu que «no acabarà aquí, perquè és fàcilment exportable. La selecció de poemes és un treball exquisit de Pep Pujol; les cançons, mal m'estigui dir-ho, són properes i desplegades cap a fora, fàcilment cantables; i la proposta de cor i piano en mans nostres, amb ritmes moderns, desprèn alegria i passió».

«Jazzcàntic», diumenge a l'Espai Cultural Camp de la Bota de Sallent. 19 h

Manel Camp no ha pogut dir que no quan li han demanat d'estrenar la programació del nou espai cultural de Sallent, situat en una nau de l'antiga fàbrica de Cal Carrera. «Tinc la sort que m'han escollit per a la inauguració i és una data important per ser-hi», apunta el compositor i pianista, i afegeix que és una actuació «absolutament diferenciada de la de l'Escriny i espero que la coincidència no resti públic ni a l'una ni a l'altra».

A Sallent, i juntament amb la cantant Gemma Abrié, Camp presentarà Jazzcàntic, un muntatge basat en música antiga: «peces immortals de Purcell, Monteverdi, Bach, que els aficionats a la música coneixen, i que hem fet nostres i hem portat al terreny del jazz. Un cop més, sembla que tot plegat siguin cançons actuals». Els nous arranjaments mantenen «la força» de la música antiga, però «l'hem capgirat per fer-les més fàcils i assequibles. Els textos sobre morir d'amor, ben intensos, sonen com balades i estàndards de jazz, que potser els dóna un punt encara més dramàtic, quan es requereix», destaca el músic.

La proposta de barrejar música antiga (la que es va crear durant l'edat mitjana i fins al classicisme, a mitjan segle XVIII) amb el jazz, «amb la part cantada des de la perspectiva actual», ja l'havien fet Camp i Abrié amb l'Ensemble Meridien en el muntatge Zefiro torna. Ara l'han acomodada entre els dos amb la veu d'Abrié i el piano de Camp, «amb la mateixa expressivitat. Les cançons són extraordinàries i hem trobat un punt d'equilibri per transmetre la seva sensibilitat». Des de Si dolce è'l tormento de Claudio Monteverdi a When I am laid in earth de Henry Purcell, passant per Sé que me muero de Jean Baptiste Lully.

Jazzcàntic és un projecte que fa «molta il·lusió» a Camp: «té un atractiu que pot abraçar tots els públics, aficionats al jazz i a altres propostes musicals. És gran música interpretada amb la sensibilitat d'avui en dia». El comparteix amb Gemma Abrié, una cantant que coneix des que va entrar com a estudiant a l'ESMUC, quan ell era el cap de departament de Música Moderna i Jazz. «Era una cantant que ja despuntava. És una excel·lent professional, que aporta calidesa a tot el que fa i té capacitat per improvisar. A més, és molt intèrpret, amb un gest en escena que la fa la persona ideal per a aquesta proposta. Tinc una gran joia i alegria cada cop que fem aquest concert», explica.

El muntatge de jazz, cant i música antiga el van estrenar farà un any a Sant Joan de Vilatorrada, i ara, acabat d'arrodonir («l'hem rodat i està en un punt madur»), el porten de gira. D'aquí a pocs dies aniran al Festival de Jazz de Granollers.