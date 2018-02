8 plans per fer aquest cap de setmana en família

Dissabte, a les 11 h, obertura del Rebost del Traginer i de l'exposició antològica de fotografia. Repicada de campanes i inici de la cavalcada dels Traginers Joves. A les 12 h, obertura i vermut a la Taverna. A les 13 h, a la plaça de la Mel, actuació dels dansaires dels Pastorets de Balsareny. A les 15.30 h, concentració al carrer Travessera cantonada amb la carretera de Súria, on hi haurà joc de les anelles. A les 18 h, a la plaça Ricard Viñas, concert Traginers Música Exprés, a càrrec d'alumnes de música moderna de l'Escola Municipal de Música de Balsareny. A les 21 h, correfoc dels Traginers i espectacle piromusical Directe a l'infern, a la plaça de l'Ajuntament, amb la colla Peta-Fluix, els Tabalers de Xàldiga de Manresa i els Grallers i tabalers Els k+Sonen. A les 22.30 h, davant de la sala El Sindicat, inici de la ruta del traginer. A les 00 h, concert amb Juantxo Skalari + Sixtus i DJ Rutxo. Preu: 10 euros. Diumenge, a les 8.30 h, torrada del Traginer, a la plaça de la Torrada. Abans, bonjorn pels trabucaires i morterets de Rajadell. Després, demostració de l'elaboració artesana del porc. A les 9 h, demostració de laferrada i esquilada d'un animal, al carrer del Trull. De 09.30 a 10.30 h, guarniment dels animals i carruatges participants a la cavalcada, a l'era del mas Martí. Durant el matí, actuació de Valentí Alsina, acordionista diatònic; desfilada de la banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès i dels grups folklòrics de Saint-Girons. A les 10 h, comitiva d'honor des de la plaça de l'Església i pel centre del poble. A les 10.25 h, casament a l'Ajuntament, on el nuvi i els pares, esperaran la núvia des del balcó. A les 10.50 h, a comitiva i els dos cordonistes aniran a buscar el banderer a la carretera de Berga, 31. A les 11.30 h, cavalcada dels Traginers. A la plaça de l'Església, benedicció. A les 15.30 h, curses d'ases, ponis, mules i cavalls al circuit del castell de Balsareny. A les 17.30 h, entrega de premis de les curses durant el mercat de la tada, a la plaça de la Mel. A les 19 h, actuació del Cor Balm, a la Taverna del Traginer. Més informació: www.traginersbalsareny.cat.

Plantada popular al Cardener, Manresa

Diumenge, de 10.30 a 13.30 h, entre el Pont Vell i el pont de la Reforma. Hi està convidada tota la ciutadania i es compta amb infants i joves de l'Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch i joves dels programes d'inclusió de l'Ajuntament. Activitats: formació sobre el bosc de ribera, fer els forats on plantar els arbres, regar-los, recollir deixalles i arranjar un corriol vora el riu. Inscripcions: anellaverda@anellaverdamanresa.cat.

Festa de l'Arbre, Santpedor

Dissabte, a les 10 h, pintada de murals i esmorzar. A les 12 h, plantada d'arbres a l'espai actiu per a la gent gran. A les 14 h, dinar popular. Preu: 6 euros. Organització: La Granera amb la col·laboració de les escoles La

Serreta, Riu d'Or i Llissach.

Espectacle «Safari», Igualada

Diumenge, a les 12.15 h, al Teatre Municipal l'Ateneu. Espectacle amb La Baldufa, En Pinyot i en Carbassot, que expliquen un conflicte a la sabana. Entrades: 6 euros; i 5 euros per als socis de la Xarxa. Ho organitza: La Xarxa.

Santa Calamanda, Calaf

Dissabte, a les 18 h, a la sala d'actes, Escala en hi-fi de l'Esplai de la Gent Gran. Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça Gran, obertura de les primeres quatre botigues del projecte Les botigues de la plaça Gran, un tresor perdut. A les 18 h, al Casal de Calaf, espectacle d'El Tricicle: Hits. A les 19 h, al Casino de Calaf, ball amb Àlex. Dilluns, a les 11.30 h, a l'església de Sant Jaume, missa solemne i, a continuació, ballada de la Metredansa. A les 12.30 h, al Casino de Calaf, sardanes enllaunades. A les 18 h, al Casal de Calaf, cinema: La vida d'en Carbassó. A les 19 h, al Casino de Calaf, ball i concert amb Banda Sonora. Més informació: www.calaf.cat.

Petit CineClub, Manresa

Diumenge, a les 12 h, a l'auditori de la Plana de l'Om. Projecció d'El regal de la Molly Monstre (Ted Sieger, 2015). Durada: 70 minuts. A partir de 3 anys. Entrades: 3 euros.

Festa de la Candelera, La Pobla de Claramunt

Dissabte, de 10 a 12 h, al Teatre Jardí, taller d'il·luminació de bodegó. Organització: Agrupació Fotogràfica Castell de la Pobla. Diumenge, de 9 a 14 h, al nucli antic, mercat d'artesania i alimentació. Els visitants podran comprar els típics bunyols i rebran un pom de romaní i una infusió de poniol. Demostració d'elaboració d'oli essencial de romaní i d'elaboració d'espelmes. La Vella Candelera explicarà històries al voltant d'una foguera. La novetat d'enguany és que hi haurà un agutzil. Demostració de la bugada a l'antic safareig i actuació dels Falcons de Capellades. D'11 a 14 h, al Teatre Jardí, espectacle infantil Somnis, amb tallers de globoflexia i pintura de cares. A les 12.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, ballada de sardanes a càrrec de l'Associació per a l'Oci de la Gent Gran.

Festa de la Candelera i Sant Blai, la Tossa de Montbui

Diumenge, a les 12 h, a l'església romànica de la Tossa de Montbui, missa amb benedicció de les candeles i de les fruites i cantada per la Coral de Santa Maria. A les 13 h, sorteig. Obsequi d'una almosta d'avellanes. Donatius a benefici de la Llar del Sant Crist. Exposició de gravats Món rural, món natural. Organització: Fundació de La Tossa, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. Més informació: www.latossa.cat.