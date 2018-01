Navàs inicia un cicle de concerts amb el reconegut pianista Emilio Solla

Navàs ha dotat d'entitat l'oferta musical que programa l'escola municipal de música Josep Maria Castella i l'ha agrupat en el marc d'un cicle, els Concerts d'Hivern, en el qual destaca amb llum pròpia l'actuació del pianista i compositor de jazz argentí Emilio Solla. Actualment resident a Nova York, Solla serà diumenge a Navàs per fer un únic concert a tot l'Estat, aprofitant que inicia gira europea, i compartirà tres peces amb els alumnes de la banda de jazz de l'escola de música. Solla és reconegut internacionalment pel seu estil inconfusible, que barreja tango, folklore argentí i jazz.

El cicle coorganitzat per la regidoria de Cultura i l'escola de música s'ha iniciat apostant per intèrprets propers al centre i amb l'entrada gratuïta per propiciar que hi assisteixi el màxim nombre de públic, segons assenyala Genís Rovira, regidor de Cultura.

Tal com explica el gironellenc Jordi Pujols, director de l'escola de música, des de fa temps que es demana a músics coneguts que facin «una petita audició, molts cops pagant-los simplement el desplaçament». A l'hora de buscar artistes per fer un cicle «oficial, amb cara i ulls», s'ha buscat la manera d'agrair les anteriors col·laboracions altruistes. Així, en la primera edició del cicle, hi haurà una tria de tots els estils: clàssica, jazz, moderna... En el marc dels concerts informals, per a alumnes i famílies, ja havia actuat a Navàs el violinista Alfred Cots per mostrar les possibilitats de l'instrument, i ara es presentarà amb Guillamí Trio. En el concert d'aquest dissabte interpretaran tres trios del final del segle XIX i principi del XX de Rakhmàninov, Xostakóvitx i Ravel. Pel que fa al pianista manresà Roger Illa ja va ser a Navàs amb el pianoforte i en el marc del cicle presentarà obres de Haydn, Schubert i Beethoven. I el violinista navassenc Eduard Freixa, que és professor de l'escola, experimentarà amb la música actual, adaptada al violí. Les seves innovacions es poden veure a YouTube.

Però, a més de cares conegudes, el nou cicle de concerts de Navàs, que es vol que tingui continuïtat, s'ha volgut dotar d'una patum internacional. La vinguda d'Emilio Solla ha estat possible per la coneixença amb Pujols, quan tots dos van coincidir, com a professor i alumne al Taller de Músics de Barcelona, on l'argentí va residir un quant temps. «Li vam trucar amb poca esperança que ens digués que sí, i que hagi acceptat i, a més que toqui amb la jazz band, és tot un honor i un repte», diu el director de l'escola de música. Solla i els alumnes compartiran New York, New York, Over the rainbow i Blue moon, que cantarà la jove Duna Salvador.