La veu de Meïa torna al Voilà!

Ara fa un any, la cantant i compositora manresana(1977) presentava al Voilà! el seu disc de debut com a Meïa, Lighthouse (Picap), on s'acostava a una sonoritat més propera a la cançó d'autor i al pop. Dissabte, Meïa torna a la sala manresana en un concert on recuperarà les cançons de Lighthouse, oferirà versions d'autors com Tom Waits, la cantautora canadenca, fill de Leonard Coen, i posarà de llarg alguns dels temes del nou treball que té previst treure al mercat a la primavera. Ho farà acompanyada de la cantant manresana Laia Boixadós, corista de Lighthouse i amb qui la uneix una «amistat des que érem estudiants del Conservatori superior». Entre els temes que interpretaran plegades, Love is, de Coen fill.

Si a Lighthouse, Izquierdo ja va començar a despullar-se «d'harmonies complexes» que l'apropaven al jazz, en els nous temes que està component aquesta tendència se subratlla. El pop té més recorregut i «ara també hi incloc l'esperit més rocker», que la connecta amb la música que escoltava d'adolescent, com Led Zeppelin. Tot això queda lligat pel fet que, per primer cop, ha compost amb la guitarra quan, fins ara, sempre ho havia fet amb piano. Per a Meïa, les noves cançons suposen una «una tornada als orígens. Vaig començar estudiant guitarra clàssica al Conservatori de Manresa però la vaig aparcar. L'he recuperat i ha estat un procés molt natural». L'amor, el desamor i el somnis centraran les lletres del seu proper treball.