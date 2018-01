8 festes i fires imprescindibles del cap de setmana

Dissabte i diumenge, de 10 a 19-15 h, al nucli antic de la vila, es representarà l'origen històric del vot de poble a Sant Sebastià. Enguany, a més de les escenificacions de l'efecte de la pesta (d'uns 10 minuts de durada), s'estrena, a les tardes, el recorregut guiat El miracle, d'uns 30 minuts, per al qual cal inscripció prèvia al punt d'informació de la plaça de la Font Gran. Diumenge, a les 19.15 h, a la plaça de la Font Gran, espectacle de cloenda amb animació, pirotècnia i foc. Més informació: www.monistroldemontserrat.cat.

Festa de Sant Sebastià, Súria

Dissabte, a les 9.30 h, trobada a la plaça Anselm Clavé per anar a fer una visita patrimonial a les barraques de vinya de Can Sivila i altres coses. De 16 a 19 h, al Casal de Joves, jornada participativa sobre al Pla Local de Joventut. De 19 a 21 h, jam session amb joves músics.

Festa de Sant Antoni, Artés

Dissabte, a les 21.30 h, a la sala 2 de Gener, concert; i a les 22.30 h, ball amb el grup Què Tal. Diumenge, a les 9 h, concentració de participants a Cal Sitjes i esmorzar. A les 11.30 h, missa solemne de Sant Antoni. A les 12.30 h, a la plaça de l'Església, benedicció d'animals i Tres Tombs. A les 13 h, cercavila pel poble amb la participació de grallers, genets i carrosses. A les 14.30 h, a la sala 2 de Gener, dinar.

Festa de Sant Vicenç, Fals

Dissabte, a les 20 h, 21a mostra de cuina de Fals, dedicada a l'alvocat. Hi haurà un premi de participació per a tothom qui hagi presentat plats i l'ACR col·laborarà amb un pla de bacallà. Cal incripció prèvia a inscripcionsfals@gmail.com. Preu: 10 euros; i 7 euros per als socis. Diumenge, a les 12 h, a l'església de les Tor-res de Fals, eucaristia amb motiu de la festa de Sant Vicenç. En acabar, benedicció de la coca, que serà presentada pels priors, i repartiment.

Tres Tombs, Moià

Dissabte, a les 19 h, a la plaça Major, botifarrada popular. Diumenge, durant el matí, passada dels Tres Tombs. A les 13 h, davant de l'església, interpretació del ball del contrapàs.

Frikibingo, Sallent

Dissabte, a les 17 h, a l'envelat, Frikibingo infantil. Entrada gratuïta. A les 2.30 h, a l'envelat, sopar, amb 500 persones que ja han comprat el tiquet. Però també s'hi pot anar més tard per participar de l'espectacle.

Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós

Dissabte, a les 11 h, a la biblioteca municipal, taller infantil Els colors de la vinya, a càrrec de Marta Arañó. A partir de 4 anys. Places limitades. Amb inscripció prèvia. A les 18 h, a la biblioteca municipal, lliurament del 6è premi Riu d'Or. Organització: Sant Fruitós Escola de Futbol. Diumenge, a les 8 h, sortida des del Bosquet de la 21a Marxa pel Terme Municipal-Posa't en marxa. Diversos recorreguts. Preus: 9 euros, anticipada; i 12 euros, el mateix dia. Inscripcions: www.codetiquets.com. Durant tot el matí, a Món Sant Benet, visites guiades gratuïtes. Places limitades. Inscripcions a l'àrea de Cultura: 93 878 80 31.

Festa del porc, Sant Vicenç de Castellet

Diumenge, a la sala de Cal Soler. Organització: A.C. Ceps i Manduca.