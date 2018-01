Fires i festes del cap de setmana

Dissabte, a les 10 h, repic de festa Major i passada amb La Principal de Berga. A les 11 h, a l'església, ofici solemne amb l'Orfeó Monistrolenc. A les 12.30 h, a la plaça del Bo-Bo, pregó, aperitiu i sardanes. A les 17 h, pels carrers de la vila, passada. A les 18 h, processó de Sant Sebastià. A les 19 h, al local social d'Art i Esplai, refresc de germanor. A les 20 h, a la plaça del Bo-Bo, ball del Bo-Bo. A les 23 h, sala de Joan Carles Amat, ball. A la mateixa sala, fins a altes hores de la matinada, Nit Jove. Diumenge, a les 10.30 h, pels carrers de la vila, passada. A les 11.30 h, a l'església, ofici major. A les 17 h, pels carrers de la vila, passada. A les 18 h, a l'església, vespres. A les 18.30 h, a la plaça del Bo-Bo, ballades amb tota decència, obertes a la participació de tota la població. Seguidament, a la mateixa plaça, xocolatada popular.

La Corrida, Puig-reig

Dissabte, a les 9.45 h, al passeig Riera de la Sala, 13è Raid Social de la Corrida. 20 km. A les 11 h, passejades amb ruc per a nens i nenes. A les 11 i a les 13 h, taller de Volteig amb la participació dels més petits. A les 13 h, inauguració del monument de la Corrida. A les 13.15 h, Elektraz, espectacle de Volteig Cosac. A les 16 h, a la nau de Cal Prat, briefing de la cercavila i preparació de carros. A les 17 h, taller de carros i guarniments i berenar amb coca i xocolata. A les 18.30 h, a l'antiga biblioteca de la plaça Nova, entrega de premis del concurs d'Instagram i entrega de premis del concurs de dibuix infantil. A les 19 h, rebuda dels banderers a l'ajuntament i entrega de la placa de reconeixement. A les 19.30 h, a l'església, missa solemne en honor a Sant Antoni. Diumenge, a les 8.30 h, a l'antiga biblioteca de la plaça Nova, 19è Ral·li fotogràfic de la Corrida. Inscripcions fins a les 9.30 h. Tamborrada dels Diables del Clot de l'Infern pels carrers. A les 9 h, a la plaça Nova, inici de la festa a l'entorn del porc (elaboració d'embotits, mostra d'embotits, oficis tradicionals, joc de la Burra Tomasa), amb esmorzar gratuït. A les 11 h, a l'ajuntament, lliurament dels estendards als banderers. A les 11.30 h, cercavila de cavalleries i xarrets. Davant del Cafè Nou, joc de les cintes. A les 13 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la cobla Principal de Berga. A les 15.30 h, la Corrida, trofeu 23è Memorial Francesc Lladó. Curses de rucs, cavalls encreuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Seguidament, tradicional joc de les cintes. A les 19 h, al pavelló, ball de la Corrida amb Joan Serra i sopar d'entrepans a la mitja part. Entrada gratuïta. Dilluns, a les 11 h, a l'antiga biblioteca de la plaça Nova, taller infantil La cuina del porc júnior. A partir de 6 anys. Cal inscripció. Durant tota la setmana, a la biblioteca Guillem de Berguedà, mostra de clicks de Playmobil de la Corrida.

Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages

Dissabte, a les 12 h, a la biblioteca, xerrada-audició-tast de vins, Gran reserva de l'òpera, a càrrec de David Puertas. A les 18.30 h, al Nexe-Espai de Cultura, pregó de la Festa Major d'Hivern, a càrrec de Pep Creus; i pregó jove a càrrec de Jesús Vidal. A les 21.30 h, al Teatre Casal Cultural, representació de Temps, amb Quim Masferrer. Entrades: 15 euros. A la venda a l'àrea de cultura, a NexeJove, biblioteca, Kursaal i www.kursaal.cat. Diumenge, a les 9 h, al Nexe-Espai de Cultura, esmorzar de germanor de l'Ajuntament i les entitats locals. A les 11 h, a l'església parroquial, missa en honor del sant patró. A les 12 h, a la plaça de l'església, celebració de la festivitat de Sant Fruitós amb els Geganters i Grallers de Sant Fruitós, sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa, jornada de portes obertes al Museu de Sant Fruitós i vermut popular. A les 18 h, al Teatre Casal Cultural, programació d'espectacles infantils Xarxa amb Pota de cabra 2.0, a càrrec d'Enric Magoo. Entrades: 7 euros i 5 euros per als socis. Dilluns, de 9 a 18 h, al Nexe-Espai de Cultura, Festa dels Gegantons, amb tallers, activitats lúdiques, dinar i festa de gala a càrrec d'Ai Carai! Per a infants des de P3 fins a 6è. Preu: 9 euros. Places limitades. Dissabte i diumenge, al Nexe-Espai de Cultura, exposició de pintura d'Alfred Figueras, en el marc de l'Any pintor Alfred Figueras.

Festa Major d'Hivern de Sant Vicenç de Castellet

Dissabte, a les 12 h, a la sala Cal Soler, espectacle infantil Riallades, amb la Cia. El Pot Petit. Activitat gratuïta. A les 18 h, a la plaça Onze de Setembre, correfoc infantil La Llegenda de Castellet. Per a infants d'entre 6 i 12 anys. A les 20.30 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell, concert del Cor Pizzicato. A càrrec de la secció juvenil de la Coral Al Vent. A les 21 h, sopar; i a les 22.30 h, ball a la sala de Cal Soler amb l'Orquestra Gerunda. Preu: 10 euros, sopar + ball. Ball Gratuït. Venda anticipada Jordi Largo, Fotògraf. Diumenge, sortida a les 8 h de la Marxa Popular d'Hivern de Festa Major. Més informació: 93 833 10 97. Organització: Centre Excursionista St. Vicenç de Castellet. A les 11 h, sortida des del parc de les Escoles Velles de la gimcana infantil i familiar pel poble. De 10 a 13 h, a la sala Cal Soler, 2a. Matinal de Ball Country. A les 18 h, a la sala Cal Soler, En Peyu i en Dani fa anar els llums. Preu: 5 euros. Venda anticipada a l'OAC. Dilluns, a les 11 h, a l'església parroquial, ofici solemne en Honor de Sant Vicenç, amb cants de la Coral Al Vent. A les 12.30 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell, pregó institucional a càrrec d'Emi Niño, activista cultural. A les 16.30 h, a la sala Cal Soler, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. A la mitja part coca i xocolata. A les 18 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell, tarda de cinema familiar amb Tadeo Jones 2. Entrada gratuïta, que cal recollir a Jordi Largo, Fotògraf.

Festa de Sant Antoni Abat, Solsona

Dissabte, a les 9 h, concentració i esmorzar al bar-restaurant El Castell. A les 9.45 h, sortida de la comitiva acompanyats dels Trabucaires i amb la Batucada Takumba. A les 10 h, missa a la catedral amb l'acompanyament musical de Carla Vendrell. En sortir, s'oferirà pa beneït. A les 11.30 h, cercavila, benedicció i tres tombs acompanyats pels Trabucaires i amb la Batucada Takumba. A les 13 h, exhibició d'Agility a càrrec del Club d'Agility Ciutat Comtal i gimcana al camp del Serra. A les 19.30 h, representació de l'obra El mercader de Venècia, a càrrec del Traspunt de Cardona. A les 22 h, sopar al restaurant Can Puig amenitzat per Mase Ledesma. Diumenge, a les 11 h, passejades en poni i carro per 1 euro, per col·laborar amb Sant Antoni. A les 18.30 h, ball a la sala polivalent amb Cafè Trio.

Festa de Sant Sebastià, Súria

Dissabte, al camp de tir de la Vall Seca, de 9 a 13 i de 15 a 19 h, 24a tirada internacional d'armes pneumàtiques. A les 9.30 i 16 h, al local del Rodamón Slot, eslot: ral·li de Cervera. A les 9.45 h, galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. A les 11 h, a l'església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne i renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià. En acabar, cercavila amb els grups i elements folklòrics locals i convidats. A les 12.30 h, a la plaça de Sant Joan, vermut popular i actuació del grup En Clau de Bages. A les 18 h, al Teatre del Foment Cultural, representació de Boeing boeing, vodevil de Marc Camoletti a càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural i sota la direcció de Josep Noguera. A les 21.30 h, al pavelló municipal d'esports Josep Fàbrega i Tort, espectacle de Susana Sheiman & David Pastor Ensemble Taller de Músics. Interpretaran estàndards del jazz i del swing, creant complicitat amb el públic. Gratuït. Diumenge, al camp de tir de la Vall Seca, de 9 a 13.30 h, 24a tirada internacional d'armes pneumàtiques. A les 11.30 h, a Cal Balaguer del Porxo, espectacle infantil Cançons (i contes) del món, de Rah-mon Roma. A les 12.30 h, a la plaça Major del Poble Vell, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Súria. Dilluns, a les 20 h, al saló de sessions de la Casa de la Vila, presentació del mapa Serra de Castelltallat. Excursions des de Boixadors al riu Cardener, valls de Coaner i Salo fins als plans de Fonollosa i Fals, a càrrec dels cartògrafs Salvador Sala i Roger Sant, autors del treball.

Tres Tombs d'Igualada

Dissabte, a les 18 h, pels carrers cèntrics, tradicional cercavila (Tres Tombs) amb carros i cavalls encapçalada per la carrossa de Sant Antoni. Diumenge, a les 12 h, pels carrers d'Igualada, Tres Tombs en el 196è aniversari de les festes de l'Antic Gremi de Traginers. Cercavila amb carros i cavalls encapçalada pel fanal i seguida per la carrossa de Sant Antoni. Ho organitza: Antic Gremi de Traginers d'Igualada.

Sant Sebastià-Festa Major d'Hivern de Moià

Dissabte, a les 12 h, a l'església parroquial, oficis de Sant Sebastià i ballada dels Garrofins. A les 12.30 h, a la plaça del CAP, danses tradicionals de Moià: ball del ciri, gitanes i garrofins.

Festa Major d'Hivern-Sant Vicenç, Calders

Dissabte, a les 10 h, baietó per a tothom a la plaça Major. De 10 a 12 h, al centre cívic, matinal de txi-kung, teoria i pràctica, a càrrec d'Alba Camprubí. Donatiu de 3 euros, destinats a la Caravana musical per la Pau. Inscripcions al Casal Social de Calders. Tot el matí, mercat de fruites i verdures a la plaça Major. Diumenge, a les 12.30 h, a la sortida de missa, sessió oberta de l'Ajuntament de Calders sobre la seva situació actual: projectes en marxa i de futur. Dilluns, a les 13 h, missa solemne en honor de Sant Vicenç. A les 14 h, al centre cívic, escudella de Sant Vicenç, amb la col·laboració de l'Associació Cultural de la Dona de Calders. Preu: 12 euros, i 8 euros per als menors 12 anys. Cal inscripció prèvia. A les 17 h, al centre cívic, espectacle Mag màgia, a càrrec d'Enric Magoo. Tots els dies, al casal social, exposició de pintura Pinzellades i colors, de Montserrat Soler. El 10% de l'import de cada quadre va destinat a l'ONG Somriures de Bombai.