Carla Bruni desplegarà el seu «French Touch», avui, al Palau de la Música

EP | BARCELONA

La cantant, actriu i model Carla Bruni actuarà aquest divendres al Palau de la Música de Barcelona, ??dins del Festival del Mil·lenni, per presentar el seu nou treball discogràfic «French Touch» en què versiona fins a onze temes d'artistes com The Rolling Stones, Depeche Mode, AC / DC, Lou Reed i ABBA entre d'altres.

La cantant, que ha actuat aquesta setmana a Madrid, ha desenvolupat un disc càlid i familiar, un àlbum ric en melodies però minimalista i "sovint dissimuladament lúdic", descriu l'organització.

Tots els arranjaments d'aquesta col·lecció aspiren a tenir el seu particular 'French Touch' i mantenir una atracció universal com les versions originals, tot i que cada cançó té un toc únic.

Produït pel músic, productor i compositor David Foster, «French Touch» uneix cançons del pop sentimental sota l'íntim estil acústic de Bruni, qui les ha triat pel seu significat personal.

En les seves paraules, es tracta de cançons que inspiren el concepte francès d'amor a primera vista - 'a coup de foudre', que descriu el que va passar quan va conèixer al productor, compositor i músic guanyador d'un Grammy David Foster després d'un concert a los Angeles el 2014.

Foster es va oferir a produir el següent disc de Carla Bruni i els dos van començar a compartir música que més tard agafaria forma durant unes sessions de gravació a París (França) i Los Angeles (Estats Units).