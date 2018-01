Fires i festes del cap de setmana

Dissabte, a les 18 h, a la plaça de la Vila, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A les 18.30 h, encesa de les atxes de vent amb el foc de Sant Antoni i acompanyament de les senyeres dels Amics de Sant Antoni des del Pont de Diable fins al Portal de l'Anoia per rebre el pregoner i els banderers, que enguany seran els Geganters de Martorell. A les 19 h, pregó de Sant Antoni i intercanvi de se-nyeres. Diumenge, a les 9 h, a la plaça de Maria Canela, esmorzar de traginer i concentració de genets, cavalleries i carruatges. Preu: 3 euros. A les 11.30 h, inici de la passejada pels carrers i places, acompanyats per la Banda Simfònica de Martorell. A les 13 h, a la plaça de l'Església, arribada dels genets i carruatges per rebre la benedicció dels animals. A les 14 h, al Progrés, concert-vermut amb la Principal de la Bisbal. A les 19 h, al Progrés, ball de gala amb la Principal de la Bisbal. Organització: Amics de Sant Antoni i Secció Sardanista de Martorell.

Mercat de les Puces, Navarcles

Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d'intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

Missa de Sant Antoni Abat, Sant Vicenç de Castellet

Dissabte, a les 19 h, a l'església parroquial. Organització: A.C. Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet.

20a Fira del Camí Ral-Festa de Sant Hilari, Vilanova del camí

Diumenge, de 9 a 20 h, a la plaça Major, carrer Major, Onze de Setembre, Santa Llúcia i plaça del Mercat. Mostra de productes d'artesania, alimentació, oficis del segle XV, artesans locals, antiquaris i brocanters... Atraccions i activitats infantils. Espectacle de falconeria, a les 13 i a les 16.30 h. Recreació històrica. A les 12 h, cercavila a càrrec dels Diables Cabrons de Vilanova del Camí. A les 11 i a les 18.30 h, espectacle d'esgrima medieval. A les 8 h, caminada de la Colla Excursionista per canviar la senyera al Pujol de la Guàrdia. A les 10 h, 32a Pujada als Dipòsits, des de la plaça Extremadura fins al dipòsit de Ca l'Aromir. Inscripcions: www.vilanovadelcami.cat. Hi ha diverses categories. Més informació: 93 805 44 11.

