La programació d'Imagina't a la sala petita del Kursaal arrenca dissabte amb «Cinemúsica»

REDACCIÓ | MANRESA

La programació per a públic familiar organitzada per Imagina't arrenca aquest dissabte, 13 de gener, la nova temporada amb l'espectacle pensat per a nens i nenes de 0 a 3 anys 'Cinemúsica' de Berta Ros i Gisela Juanet. L'espectacle, interpretat per Marta Muñoz i Estela Córcoles, es podrà veure a la Sala Petita del Kursaal en tres sessions a les 12h, 17h i 18h.

'Cinemúsica' és un homenatge al cinema mut, un espai en què la música en directe ens guiarà per una història d'històries plenes d'emocions que ens recordaran escenes úniques de la història del cinema en blanc i negre.

Un viatge proper i familiar, pensat per compartir amb els més petits de casa amb l'objectiu de percebre sensacions a través dels sons, la imatge i el moviment.

Les entrades per veure 'Cinemúsica' té un preu únic de 6€. Per a més informació a les taquilles del teatre, per telèfon (93 872 36 36) i per internet (www.kursaal.cat).