Totes les cavalcades de Reis a la Catalunya Central

Artés

Avià

Avinyó

Balsareny

Berga

Cabrianes

Calaf

Calders

Callús

Llistat de Cavalcades de Reis a la Catalunya Central:Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18 h, arribada pel carrer Rocafort, amb parada a l'església. Seguici fins a l'ajuntament, per fer la pluja de caramels des del balcó. Continuació fins al parc, on tindrà lloc el final de festa amb els parlaments dels Reis i l'alcalde. Després els Reis aniran a repartir regals per les cases del poble. En cas de pluja, es farà a la sala Dos de Gener.Cavalcada dels Reis Mags: Divendres, a partir de les 19 h, recorregut des de Cal Teuler a l'Ateneu, on tot seguit lliuraran els regals als nens i nenes.Arribada dels Reis de l'Orient: Divendres, al capvespre, a la cruïlla de Santa Maria d'Oló, plaça i pista polivalent. Organització: Comissió de Reis.Arribada i cavalcada dels Reis Mags de l'Orient: Divendres, a les 18 h, pels carrers de Balsareny. A partir de les 17 h, venda de fanalets a la plaça Ricard Viñas. Organització: Comissió de Reis de Balsareny.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 17.30 h, sortida des de la plaça de Gernika. Recorregut: pl. Gernika – c/ Pere II – c/ Mestre de Pedret – c/ Salvador Espriu – c/ d'Albéniz – c/ Pere III – ctra. St. Fruitós – c/ Roser – pl. de la Creu – c/ Major – pl. Sant Pere. Els Reis d'Orient rebran els infants al cancell de l'església de Santa Eulàlia (plaça Sant Pere). Amb la Banda i la Jove Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Organització: Ajuntament.Cavalcada dels Reis Mags: Divendres, a les 20.30 h.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 17.30 h, inici a l'avinguda de la Pau. Organització: Comissió de Reis.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18 h, sortirà del principi del carrer Moià, continuarà pel carrer Raval i fins a la Plaça Major.Visita dels Reis de l'Orient a la residència Sant Sadurní: Divendres, a les 17.30 h, a la residència Sant Sadurní.

Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18.30 h, arribada per la carretera de Sant Mateu, parada a l'església de Sant Sadurní per fer l'adoració de l'Infant Jesús i recepció de Ses Majestats al Casal del Poble.



Cardona

Casserres

Castellar de n'hug

Castellbell i el vilar

Castellcir

Castelltallat

Castellterçol

Castellví de rosanes

Collbató

Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient: Divendres, a les 18 h, arribada a la Coromina i adoració al nen Jesús a l'església de Sant Ramon. Seguidament continuaran cap a Cardona, on arribaran a les 19.30 h. Organització: Agrupament escolta Hug Folch, grup de teatre la Cua del Gat i Ajuntament de Cardona. Acompanyats per la Banda de Cardona, amb la col·laboració de Musicant.Arribada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 18 h, acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors de Casserres. Visita als avis de la residència abans de la cavalcada. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament.Cavalcada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 21 h, a l'església, repartiment de regals.Cavalcada dels Reis Mags. Divendres, a les 18.15 h, des del barri Burés, creuant el pont vell i rebuda amb focs d'artifici. Ses Majestats realitzaran a cavall el tradicional recorregut pels carrers principals del poble, i s'aturaran al Casino Burés, al Casino Borràs i a la Bauma per donar els regals a cada infant. A la Bauma hi haurà haimes i es repartirà xocolata calenta per al públic.Cavalcada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 19 h.Missa amb els Reis: Dissabte, a les 10 h, a l'església de Castelltallat, missa de Reis amb Ses Majestats. Al Casal, repartiment de regals i torronada.Cavalcada dels Reis Mags d'Orien: Divendres, a les 18.30 h, sortida des del mirador de Salavert. Arribada i entrega de regals al pavelló municipal Joan Casanovas.Arribada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 18.30 h, a l'avinguda Mare de Déu de Montserrat i cavalcada fins a la plaça del poble. Salutació de Ses Majestats des del balcó de l'ajuntament, on rebran la clau que obre totes les portes. Tot seguit, Melcior, Gaspar i Baltasar rebran els nens i nenes a la sala del CCR. Acabada la recepció, començarà el repartiment de regals a les cases.Cavalcada de Reis: baixada de torxes: Divendres, a partir de les 18.15 hores, des de l'àrea d'esplai La Salut es farà la baixada de torxes per il·luminar i obrir el camí als Reis d'Orient. El punt de trobada dels participants és l'àrea d'esplai La Salut, a les 17.15 h.

Cavalcada amb els Reis: Divendres, a 18.15 h, arribada dels Reis d'Orient a les coves-ermita de la Salut. A les 19 h, recorregut de la cavalcada pel poble (Bonavista, passeig Mansuet, Muntanya). Xocolatada per a tothom a l'exterior del Casinet. A les 20.30 h, salutació reial i institucional i lliurament de regals.

Collsuspina



Esparreguera

Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18.30 h, pels carrers del poble.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Espectacle d'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient i benvinguda per part de l'alcalde, que els lliurarà la clau de la vila. Seguidament, inici de la cavalcada de Reis. Recorregut: carrer de Montserrat, plaça de Sant Magí, carrer d'Orenci Valls, avinguda de Francesc Macià, carrers del Taquígraf Garriga i dels Arbres, plaça de la Constitució, carrers de Baix i de Sant Joan, de Sant Miquel, de la Font del Vidal, de Barcelona, de la Guardiola i dels Cavallers, plaça de l'Ajuntament i carrer Gran. Organització: regidoria d'Entitats, Cultura i Festes. Col·laboració: Amics de la Flama d'Esparreguera.

Adoració i repicada de campanes: Divendres a les 20.30 h, a l'església de Santa Eulàlia. Organització: regidoria d'Entitats, Cultura i Festes. Col·laboració: Parròquia de Santa Eulàlia i Amics del Campanar d'Esparreguera.

Recollida de cartes de Ses Majestats els Reis d'Orient: Divendres, a les 20.45 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Organització: regidoria d'Entitats, Cultura i Festes. NOTA: En cas de pluja, Ses Majestats arribaran a les 19 h, a l'església de Santa Eulàlia, on faran l'adoració, rebran de part de l'alcalde la clau de la vila i recolliran les cartes de la canalla.



L'estany

Gósol

Guardiola de Berguedà

Gironella

Els hostalets de pierola

Igualada

Arribada dels Reis Mags: Divendres, a les 18.30 h, davant de l'hostal Grau.Arribada dels Reis de l'Orient: Divendres, a les 21 h, arribada i repartiment de paquets a l'església.Arribada de Ses Majestats Reis d'Orient: Divendres, a les 19 h, arribada pel carrer Comerç fins a la plaça Municipal, on seran rebuts pel consistori i adoració al Pessebre Vivent del Barri Bastareny. Seguidament faran entrega dels regals al centre cívic. Organització: Comissió dels Reis de Guardiola de Berguedà i Veïns del Barri Bastareny. Col·laboració: Ajuntament de Guardiola de Berguedà.Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient amb vaixell a les roques del Pont Vell. Divendres a les 17.00h. Posteriorment, rua pels carrers del poble i recepció dels infants a la Plaça de la Vila.Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient: Divendres, a les 18.30 h. Recorregut: avinguda dels Hostalets de Pierola i carrers de Sant Antoni, Major, ronda de Ponent, carrers de Montserrat i Església i, finalment, la plaça Cal Figueres.Missatges radiofònics del patge Faruk: Fins divendres, a Ràdio Igualada Emissora Municipal. 103.2 de l'FM. Informació: www.reisdigualada.cat. Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d'Igualada FP.

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient: Divendres, a les 17.30 h, davant de l'antic hospital, arribada de la cavalcada. A les 17.15 h, petita actuació de les bandes i rebuda de les autoritats locals a Ses Majestats els Reis d'Orient. Acompanyament de les bandes: Banda de Música d'Igualada i la Unió Filharmònica d'Amposta. Acte seguit, inici de la cavalcada amb el següent recorregut: passeig Verdaguer (cantonada Joaquima de Vedruna), av. Montserrat, av. de Caresmar, de la Soledat, plaça del Rei, de Sant Jordi, rambla del General Vives, rambla de Sant Isidre, rambla Nova, de Sant Ferran i plaça Castells. Més informació: www.reisdigualada.cat. Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d'Igualada.



Manresa

Pessebre vivent i arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient: Divendres, a les 17.30 h, a la sala polivalent de l'AVV Font dels Capellans (Granollers, s/n). Visita dels Reis Mags d'Orient per repartir presents als infants del barri. Informació: www.avfontdelscapellans.cat, i/o sala polivalent el dia 5, de 9 a 12 h i de 16 a 18 h. Organització: AVV Font dels Capellans.

Cavalcada de Reis de Manresa: Divendres, a les 18.30 h, inici a la muralla de Sant Francesc. Recorregut: muralla de Sant Francesc, muralla de Sant Domènec, Àngel Guimerà, passeig de Pere III, plaça Onze de Setembre, plaça Bonavista, carretera de Vic, muralla del Carme, plaça Sant Domènec i recorregut a peu cap a la Plana de l'Om i la plaça Major. Enguany, la cercavila estrenarà les carrosses dels Reis, que estaran inspirades en els edificis del Casino, la Seu i el Kursaal. Es transmetrà en directe per TV3, i comptarà amb el Sr. Pla i la Pati Pla, del Club Super3 (de 18.15 a 19.15 h, a la plaça Valldaura; i a aprtir de les 20 h, a la plaça Major). Organització: Agrupació Cultural del Bages i Ajuntament.

Arribada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 20.30 h, al local veïnal de l'AVV Poble Nou (plaça Bages, 11-antic escorxador). Arribada dels Reis d'Orient i entrega dels regals als nens i nenes. Recorregut: Bruc, Barcelona, Font i Quer, Major, plaça Mossèn Vidal, Sant Josep, plaça Bages i l'Escorxador. Informació al local veïnal, avui, d'11 a 14 h i de 16 a 19 h. Organització: AVV Poble Nou.

Visita del rei Ros: Divendres, a les 20.30 h, al local veïnal (Verge de l'Alba, 5-7). El Rei Ros repartirà regals als infants del barri. Informació: AVV Vic Remei. Tel 93 874 75 99. Organització: AVV Vic-Remei.

Entrega de regals: Dissabte, a les 12 h, a la plaça de la Democràcia. Ses Majestats els Reis d'Orient entregaran regals als infants. Informació: 93 875 71 93. Organització: AVV Mion-Puigberenguer-Poal.

Els Reis al barri: Dissabte, a les 19 h, al ocal veïnal de l'AVV Els Condals (del Cascall, 16). Entrega dels regals que Ses Majestats els Reis d'Orient han portat als infants del barri. Informació al local veïnal, divendres, de 18 a 20 h; i dissabte, de 18.30 a 19.30 h. Organització: AVV Els Condals.



Masquefa

Moià

Monistrol de calders

Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18 h, a l'escola Font del Roure. S'iniciarà a l'ajuntament, on es farà la rebuda i se'ls lliurarà la clau del poble. Recorregut: Major, Sant Pere, adoració a la parròquia, Crehueta, Serralet, Font de la Malesa, Doctor Rotllant, avinguda La Línia i avinguda Catalunya. Davant del CTC els infants podran lliurar la carta als Reis.Cavalcada de Reis; Divendres, a les 18 h, el recorregut començarà a la carretera de Vic, pujant per l'avinguda de la Vila, passant pel carrer Sant Antoni i finalitzant a la plaça Major. Un cop acabada la cavalcada dels Reis, es portarà a terme l'acte de rebuda dels Reis Mags de l'Orient a l'església parroquial.«Alimentem els cavalls»: Divendres, a les 11 h, sortida des de la Platanera.

Cavalcada reial: Divendres, a les 18 h, des d'un lloc a concretar. Tot seguit, els Reis de l'Orient rebran tothom al pavelló.



Monistrol de montserrat

Navarcles

Navàs

La Nou de berguedà

Olesa de montserrat

La pobla de lillet

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient: Divendres, a les 18 h, pels carrers de Monistrol de Montserrat. Ses Majestats els Reis d'Orient arriben a Monistrol per saludar a tots els infants i famílies. Són rebuts amb els fanalets i s'inicia la tradicional cavalcada de Reis pels carrers de la vila, amb les salutacions de Ses Majestats, el pregó reial, els caramels, la il·lusió i la màgia...Arribada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 18 h, rebuda amb fanalets a la plaça de la Vila. Itinerari: carretera Talamanca, Creueta, passeig de les Fonts, avinguda Piscines i Esports, Badalona, Sant Bartomeu, passeig Angel Vivó, plaça Dr. Fleming, carretera Manresa, Dr. Artigalàs, passeig Bonavista, plaça Clavé, Nou, Sant Benet, Ample, Catalunya i plaça de la Vila. Perquè els Reis d'Orient vagin a les cases, cal apuntar-se a les oficines de l'Ajuntament del 20 de desembre al 3 de gener. Preu: 1 nen 3 euros, a partir del segon nen 2 euros cadascun. Els regals seran lliurats casa per casa i no a la plaça de la Vila.Cavalcada de Ses Majestats els Reis de l'Orient: Divendres, a les 19 h, a la carretera de Berga. Organització: Cavalcada de Reis.Cavalcada dels Reis Mags d'Orient: Divendres, a les 20 h, inici a la cruïlla de la carretera de la Nou amb la del santuari de la Mare de Déu de Lurdes. S'acabarà a l'església de Sant Martí.Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient i cavalcada: Divendres, a les 18 h. Recorregut: plaça Dr. Fleming, carrer Pau Casals, avinguda Francesc Macià, Amadeu Paltor, Argelines, Anselm Clavé, Jacint Verdaguer, avinguda Francesc Macià i plaça de Catalunya. En cas de pluja, l'arribada dels Reis d'Orient es farà al teatre de La Passió a partir de les 18.30 h en diferents torns. Organització: Ajuntament i entitats d'Olesa.Esquellada: Divendres, a les 11 h, a la capella de Sant Antoni. Amb cercavila per tot el poble fent tocar les esquelles i cantant. Al finalitzar, pica -pica al Saló la Flor. Organització: AMPA Lillet a Güell.

Arribada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 18.30 h, a l'estació reial situada al final de la Via del Carrilet. Arribada del tren reial amb Ses Majestats els Reis d'Orient i tot el seu seguici. Cavalcada fins a l'ajuntament, recepció i entrega de claus. Seguidament, visita i entrega de regals a la residència d'avis i continuació cap a l'església parroquial. Adoració i ofrenes dels Reis d'Orient a Jesús nat. Primera entrega de regals abans de passar per totes les cases de la vila. Organització: regidoria de Cultura.



El pont de vilomara

Arribada dels Reis Mags de l'Orient: Divendres, a les 18.30 h. Entrega de la clau del poble per part de l'alcalde al balcó de l'ajuntament i cavalcada. Cercavila pel poble amb sortida de la plaça de l'Ajuntament. Ho organitza Ajuntament i Comissió de Festes.

Cavalcada dels Reis Mags de l'Orient a Rocafort: Divendres, a les 20.30 h, cercavila per Rocafort. Ho organitza A.V. i Propietaris de Rocafort.



Prats i sansor

Puigcerdà

Puig-reig

Rajadell

Salo

Sallent

Sant fruitós de bages

St. joan de vilatorrada

Cavalcada de Reis: Divendres, a les 21 h, arribada dels Reis Mags.Cavalcada dels Reis d'Orient; Divendres, a les 18 h, des de la plaça de l'Estació, sortida de la cavalcada pels carrers de la vila de Puigcerdà. Finalitzarà a l'església parroquial, on els infants lliuraran les cartes i rebran un obsequi.Arribada dels Reis Mags de l'Orient: Divendres, a la tarda.Recepció de Reis: Divendres, d'11 a 13 h, a la Sala. Es podrà parlar amb els Reis i hi haurà xocolatada. Telèfon per entregar paquets: 659 06 06 47.Missa i arribada dels Reis; Divendres, a les 17 h, a l'església parroquial de Salo, missa i, seguidament, arribada de Ses Majestats els Reis. Representació del pessebre. Entrega de regals als nens/nes al local social.Arribada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 18 h, inici de la cavalcada al carrer Estació (davant dels jutjats) i final a la plaça de Sant Antoni Maria Claret. Amb un discurs de benvinguda a càrrec dels consellers infantils.Cavalcada de Reis; Divendres, a les 18.30 h. Recorregut: carretera de les Brucardes, avinguda Sant Joan, El Bosquet (pessebre vivent), avinguda Jaume I, carretera de Vic, plaça de la Vila (salutació des del balcó de l'ajuntament), carretera de Vic. Final de festa al Cobert de la Màquina de Batre: salutació a la mainada, coca, xocolata i queviures a la haima dels Reis.Recollida de paquets de Reis: Divendres, de 15.30 a 18 h, al local social de La Verbena. Organització: SCCR La Verbena.

Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18 h, arribada de Ses Majestats al mas Vilatorrada i cercavila pels carrers del poble. Organització: Associació per la Cavalcada de Reis, El Festiu i regidoria d'Infància i Joventut.



Sant julià de cerdanyola



Sant mateu de bages

Sant quirze safaja

St. vicenç de castellet

Santa maria d'oló

Santpedor

La Seu d'urgell

Visita dels Reis d'Orient: Divendres, a les 17.45 h, al pont del Molí. Pregó i repartiment de caramels a l'església i, seguidament, entrega de regals al local social de l'ajuntament.Arribada dels Reis Mags: Divendres, al voltant de les 13 h, arribada dels Reis Mags amb una carrossa de cavalls davant de l'església de Sant Mateu de Bages, amb repartiment de regals després de la missa.Cavalcada en trenet dels Reis d'Orient: Divendres, a partir de les 17 h, el trenet recollirà els infants a cadascuna de les urbanitzacions. Cal reservar plaça. Només bitllet d'anada. A partir de les 17.15 h, cantada de nadales i foguera a la plaça de l'Església i rebuda de Ses Majestats i els patges. Tot seguit, a l'església, ofrena i nadales i entrega de la clau màgica que obre totes les llars. Després, es pujarà al trenet, que farà tres viatges, cadascun amb un patge, fins al centre cívic. Allà es repartiran els regals dels Reis.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18.30 h, entrada pel pont i l'avinguda Secretari Canal. Recorregut: carrers Gran, Sant Joan i Eduardo Peña. A la Bòbila, aturada de 15 minuts al bar Ramoneda. Continuació pel carrer Eduardo Peña, avinguda Secretari Canal i carrer Creixell fins arribar a la plaça Clavé, on es farà el final de festa. Organització: Cavalcada de Reis.Arribada dels Reis d'Orient: Divendres, a les 18 h, a l'avinguda Manuel López, acompanyats dels Batuka l'Olla. Es farà ofrena a l'església vella i entrega de paquets al pavelló municipal.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18.30 h, arribada de la comitiva a Cal Llovet per la carretera de Callús de Ses Majestats els Reis Mags, on rebran les claus del poble de mans de l'alcalde. Continuaran el recorregut pel carrer Roger de Flor, Juncadella, Monjo, Timbaler del Bruc, Muralla de Manresa, Passeig, Santa Anna, Ample i plaça de l'Església, on es farà la tradicional ofrena al Nen Jesús. Seguidament, la cavalcada continuarà pels carrers Doctor Vila, Vell, Monjo, Bages, Roger de Flor fins arribar a Cal Llovet, on es farà el lliurament dels regals. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament de Santpedor.«Benvinguda del Sr. Pipa!»: Divendres, a les 18.15 h, al parc olímpic del Segre. Activitat infantil.

Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18.30 h, al parc olímpic del Segre. Activitat infantil.



Solsona

Súria

Vilanova d'espoia

Vallbona d'anoia



Valls de torroella

Veciana

Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient: Divendres, a les 18.30 h, per l'avinguda del Cardenal Tarancón (al costat de l'Escola Setelsis), acompanyats per l'Orquestra Patinfanjàs. Organització: regidories de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Solsona. Col·laboració: Esplai Riallera, Agrupament Escolta Pare Claret, Orquestra Patinfanjàs, Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Tatrau Escola de Teatre, Centre d'Excurdionista del Solsonès, Trabucaires de Solsona i persones a títol individual.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 17.45 h, les Torxes aniran a buscar a Ses Majestats per Costafreda i La Torre; a les 18 h, trobada de Ses Majestats; a les 18.10 h, arribada a Salipota per començar el recorregut per la baixada del Mirador. A continuació, pas de la cavalcada pel centre urbà de la vila, recepció a la Casa de la Vila i rebuda als infants de la vila al Teatre del Foment Cultural. Més informació: www.cavalcadasuria.cat. Organitzen: Ajuntament de Súria, Comissió Festes i Tradicions, i Foment Cultural, amb la col·laboració d'ICL, Agrupament Escolta i Guia Joan Ros, Centre Excursionista de Súria, Casal de la Dona, Parkour Bages i Cepex SAU.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18 h, arribada a Pinedes de lArmengol (plaça de l'Univers); a les 19 h, a Vilanova d'Espoia (plaça de l'Església); i, a les 20 h, a la Torre, a la plaça de l'Ajuntament, on el tres Reis Mags oferiran unes paraules des del balcó.Nit de Reis: Divendres, a les 18.30 h, arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a Vallbona d'Anoia.Cavalcada de Reis: Divendres, a les 18.30 h, sortida de Palà de Torroella fins a l'església per fer l'Adoració i posterior entrega de regals al teatre de Valls de Torroella.Cavalcada dels Reis Mags d'Orient: Divendres. Durant el seu recorregut, Ses Majestats visitaran les llars de la població que ho hagin demanat.