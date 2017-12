Guia dels Pastorets 2017/18 a la Catalunya Central

«Els Pastorets». Dimarts, a les 18 h; i els dies 30 de desembre, a les 21 h; i 7, 14 i 21 de gener, de les 17 h; al Teatre Esplai. Representació de l'espectacle La flor de Nadal, de Francesc d'Assís Picas, amb música de Josep Conangla i direcció mudical i arranjaments de Carles Cases. Entrades: 13 euros; i 11 euros anticipades. A la venda a www.ametllademerola.cat. Informació: 686 278 836. Organització: Associació Cultural Esplai.

BALSARENY

«Els Pastorets, o l'adveniment de l'infant Jesús». Dilluns, a les 18.30 h, i els dies 7, 14 i 21 de gener, a les 17.30 h, a la Sala Sindicat. Funcions de l'obra de Folch i Torres. Entrades: anticipades 8 euros i 7 euros per a jubilats i 4 euros per a menors de 12 anys. A taquilla, 10 euros i 5 euros per a menors de 12 anys. A la venda a www.pastoretsbalsareny.cat i a www.balsareny.fila12.cat. Organització: Associació de Pastorets de Balsareny.

BERGA

«Pastorets» amb la Farsa. Dilluns i dimarts, a les 22 h, i els dies 1, 6 i 7 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Més informació i venda d'entrades: elspastoretsdeberga.cat, i també a taquilla. Preus: 12 euros; 7 euros per als nens; i 10 euros per als més grans de 65 anys. Organització: La Farsa.

CALAF

«Els Pastorets de Calaf». Dilluns, a les 18.30 h; i els dies 7, 14, 21 i 28 de gener, a les 17.30 h, a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf. Representació de l'obra de Josep Maria Folch i Torres, amb música original de mossèn Valentí Miserachs. Entrades: 15 euros; 5 euros fins a 12 anys, 10 euros per a grups de més de 20 persones. A la venda a entrades.pastoretsdecalaf.cat. A taquilla el dia de la representació de 12 a 13 h i una hora abans de la funció. Més informació: 669 41 01 00 o info@pastoretsdecalaf.cat.

CAPELLADES

«L'Estel de Natzaret». Dilluns, a les 19 h; i el 7 de gener, a les 18 h, al teatre La Lliga. Representacions de la versió dels Pastorets, a càrrec del Grup Teatral de Capellades. Nou repartiment d'actors, renovació de part de l'escenografia a base de projeccions. Hi participen un centenar d'actors. Informació i reserves: 696 844 798.

CARDONA

«Els Pastorets». Dilluns i dimarts i els dies 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 19 h, excepte el dia 30 de desembre, a les 17 h, al teatre Els Catòlics. Entrades: 10 euros. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat o a l'Oficina de Turisme de Cardona. Organització: El Traspunt, amb la participació de la Banda de Música de Cardona i la col·laboració de l'Ajuntament.

IGUALADA

«Els Pastorets». Dissabte, a les 17.30 h, diumenge, a les 11.45 h, dimarts, a les 17.30 h, i els dies 7 i 14 de gener, a les 11.45 h, al Teatre Municipal l'Ateneu. Des de l'any 1959 l'Esbart Igualadí representa el conte de Folch i Torres. Entrades: 15 euros; i 6 euros per als infants fins a 12 anys.

MANRESA

«Els Pastorets». Diumenge i els dies 29 i 30 de desembre i 1, 6 i 7 de gener, a les 18 h, a la Sala Els Carlins. Els Pastorets de la sala Els Carlins, amb text de Josep Maria Folch i Torres, es plantegen com un espectacle familiar, on tradició es combina amb modernitat. Pensats per a tots els públics, volen captar especialment l'atenció dels infants. Entrades: 11 euros. Informació i reserves: www.elscarlins.cat. Organització: Casal familiar recreatiu Els Carlins.

MONISTROL DE CALDERS

«Els Pastorets». Dilluns, a les 20 h, i els dies 29 i 30 de desembre, a les 21.30 h, al Teatre-Centre Parroquial. A càrrec del grup de teatre del Centre Parroquial. Entrades anticipades el dia 23 de desembre, de 12 a 13 h, al mateix centre. També es vendran una hora abans de cada funció.

NAVARCLES

«Els Pastorets». Dilluns, a les 19 h; i dimarts i el dia 7 de gener, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Adaptació a càrrec de Jaume Costa. Venda anticipada d'entrades a navarcles.fila12.cat o grupteatrenavarcles.org, en horari comercial a l'Inspru i a la taquilla de l'auditori de dilluns a divendres, de 17 a 19 h. Organització: Grup Teatre de Navarcles.

OLESA DE MONTSERRAT

«Els Pastorets». Dilluns i dimarts i els dies 6, 7 i 14 de gener, a les 18.30 h, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d'Olesa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

«Els Pastorets del Ferrer Magí». Dimarts i els dies 6 i 7 de gener, a les 19 h, al Teatre Casal Cultural. L'obra d'Enriqueta Capellades, a càrrec de l'Elenc Teatral dels Pastorets de Sant Fruitós de Bages. Entrades: 6 euros adults i 4 euros menors de 14 anys. A la venda a Ca La Belén i Foto Isidre.

SANTPEDOR

«Els Pastorets». Dimarts, a les 19 h; i el dia 6 de gener, a les 18 h (amb Reis inclosos), a Cal Llovet. Venda d'entrades a les llibreries el Timbaler i l'Horitzó. Preu: anticipades 8 euros; i a taquilla 10 euros. Organització: Associació els Pastorets.

SOLSONA

«Els Pastorets». Dimarts i els dies 1 i 6 de gener, a les 18 h, al Teatre Comarcal. Representació a càrrec de Lacetània Teatre de l'obra de Folch i Torres. Direcció: Ricard Salvà. Entrades: 8 euros; 6 euros per als socis de Lacetània Teatre; i 6 euros fins a 12 anys. Venda anticipada a l'oficina de turisme.

SÚRIA

«Els Pastorets de Súria». Dilluns i dimarts i els dies 30 de desembre i 1, 6 i 7 de gener, a les 18 h, al Teatre del Foment Cultural. A càrrec del Foment Cultural de Súria. Venda d'entrades: a la taquilla del teatre, una hora abans de cada representació, i anticipadament a l'establiment Milar Reguant Agut i als webs www.fomentculturalsuria.cat i www.pastoretssuria.org. Més informació: webs de venda d'entrades, www.pastoretsdecatalunya.cat i 626 28 59 53.