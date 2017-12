Guia d'actes de La Marató de TV3 a la Catalunya Central

Actes a favor de La Marató de TV3 - Diumenge, a les 10 h, passejada curta, amb sortida des de la plaça de l'Ateneu. 5 km al voltant del poble. En arribar, coca i xocolata desfeta oferta pel Casal de la Gent Gran. A les 18.30 h, a l'Ateneu, ball popular amb el Grup Cristall.

AVINYÓ

Actes per La Marató de TV3 - Diumenge, a les 9.45 h, a la cruïlla dels carrers Berga i Manresa, a càrrec de la Colla de Grallers d'Avinyó. A partir de les 10 h, a la plaça Major, l'Arbre dels Desitjos del Grup de Campaments l'Esparver, partides simultànies i ràpides d'escacs del Club d'Escacs Avinyó, parada de manualitats i esmorzar de l'Ampa Escola Barnola, parada de figures nadalenques de sal de l'Ampa Llar d'Infants L'Estel, parada de productes de comerç just del Grup de Cooperació i Solidaritat, mosaic de monedes del Grup de Carnestoltes, parada de pastissos i sabó natural del Grup Ecologista Avinyó, tómbola solidària de les Puntaires d'Avinyó, pinta i juga amb els gegants dels Gegants i nans d'Avinyó, tast de vi calent i pa amb vi i sucre i jocs de punteria de la Unió de Botiguers-UBSA. A partir de les 10 h, al pavelló, trobada de karate del Club Karate Bages Shindokai. A partir de les 11 h, a la plaça Major, músics a la plaça amb els Amics de la Música. A les 12 h, cançons de Nadal amb els Cantaires d'Avinyó. A partir de les 11 h, a la zona esportiva, torneig de pàdel. A partir de les 12 h, a la plaça Major, tastet de danses tradicionals, amb Pablo Aguilera del Grup de Balls Tradicionals. Durant tot el matí ,al camp de futbol municipal J. Herms, gols solidaris amb el Club d'Esports Avinyó. A les 19 h, al Local Catalunya, teatre: Qui ets tu?, de la Cia Laura Calvet. Organització: Ajuntament d'Avinyó i Testimoni Escènic.

BALSARENY

Caminada benèfica per La Marató de TV3 - Diumenge, a les 9.30 h, sortida des de la plaça de la Mel. Organització: Centre Excursionista de Balsareny.

Assaig benèfic obert dels Pastorets de Balsareny - Diumenge, de 10 a 13 h, a la Sala Sindicat.

Quinto benèfic del Traginer - Diumenge, a les 18.30 h, al C.I.R. El Casino.

BERGA

Cursa i caminada nocturna a Queralt - Dissabte, a les 17.30 h, amb sortida i arribad a la plaça de Sant Pere, on hi haurà berenar. Cursa, 13,8 km i caminada, 8,5 km. Inscripcions: www.mountainrunners.cat, o bé el matix dia a aprtir de les 16 h. Preu: 10 euros. Els participants no federats hauran de pagar un sumplement de 2 euros. Organització: Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà, en col·laboració amb La Marató de TV3.

BOLVIR

Quina per La Marató de TV3 - Dissabte, a les 21.30 h, al local social de Santa Cecília de Bolvir.

CALAF

Caminada i pedalada per La Marató de TV3 - Diumenge, a les 9 h, sortida des de la plaça dels Arbres. Organització: Bike Calaf.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

«Patina per La Marató de TV3» - Diumenge, de 12 a 13.30 h, a la pista poliesportiva.

MANRESA

«Balla per La Marató!» - Dissabte, d'11 a 14 h, a la plaça Catalunya. Sessió de country amb Àngels Riba. Organització: AVV Saldes – Pl. Catalunya i FAVM.

NAVARCLES

Espectacle de pallassos, titelles i contes de sempre - Diumenge, a les 17 h, al Coro. Amb la Valentina i el Mariano. Preu: 2 euros. Acte de Navarcles amb La Marató de TV3, organitzat pel Grup Solidari Societat Coral Harmonia.

LA POBLA DE LILLET

«Pinta el mega mural de La Marató de TV3» - Diumenge, d'11 a 13 h, al carrer Jussà. Organització: Agrupació Teatral Amics del Romea.

Vermut solidari - Diumenge, d'11.30 a 14 h, a la plaça del Fort. Preu: 2,5 euros. Hi haurà refresc per qui no vulgui vermut. Organització: ANC La Pobla de Lillet.

EL PONT DE VILOMARA

Paradetes de vi calent i venda de paraigües per La Marató de TV3 - Dissabte, a partir de les 17.30 h, i diumenge, a partir de les 11 h, a les places Santa Maria, Herois i del Call. A les 13.30 h, obertura de paraigües. Organització: Ajuntament de Puigcerdà i AUCer.

Concert Pro Marató - Dissabte, a les 21 h, a l'església de Sant Domènec. A càrrec de les Orquestres i Coral Infantil de l'Escola Municipal de Música Issi Fabra, Coral Capella Santa Maria, Coral Cerdanya Canta i Coral Flor de Neu. Tota la recaptació serà per a La Marató de TV3. Organització: Àrea de Cultura.

Òpera al cinema per La Marató de TV3 - Diumenge, a les 21 h, al Casino Ceretà. Projecció de La Traviata.

SANT QUIRZE SAFAJA

9a Pedalada popular per La Marató - Diumenge, de 8 a 9 h, al parc de l'Aigua, recollida de dorsals i sortida lliure. Hi haurà tres recorreguts: circuit tècnic BTT, circuit popular BTT i circuit per caminar o córrer.

SANTPEDOR

Concert cantat de Nadal - Dissabte, a les 12 h, a l'auditori del Convent de Sant Francesc. A càrrec dels alumnes de Sensibilització i Iniciació musical de l'Escola Municipal de Música de Santpedor. Acte en col·laboració amb la Matinal Solidària.

Concert a la residència - Dissabte, a les 17 h, a la residència d'avis Cal Jorba. A càrrec de les formacions instrumentals de l'Escola Municipal de Música. Acte en col·laboració amb La Marató de TV3.

SOLSONA

Infants per La Marató de TV3 - Dissabte, a les 16 h, a la plaça del Camp. Organització: AMPA de les escoles Arrels, Setelsis i Vinyet i Agrupament Escolta i Guia Pare Claret i Esplai Riallera. Activitat organitzada en benefici de La Marató de TV3.

LA TORRE DE CLARAMUNT

Marató solidari per La Marató - Dissabte, al matí, al centre social, classe magistral de pintura amb Josep Suñé, i en acabar, es sortejaran els quadres. De 10-14 h, torneig de pàdel a les pistes de Torresport, organitzat pels joves de la Torre. A les 18 h, al centre social, mentre es fa un bingo per a majors de 18 anys, es farà un taller infantil de creació de titelles insipirades en Erase una vez el cuerpo humano i les talleristes explicaran en un llenguatge infantil d'on venen les infecccions i com poden curar-se. A Pinedes, a les 18 h, cinema infantil. Seguidament, sopar i màgia amb George i bingo solidari per La Marató. A les 22 h, festa ball amb Paradise. A les 00.30 h, disco mòbil.

MÉS ACTIVITATS

Totes les activitats solidàries organitzades per La Marató de TV3 es poden consultar a http://www.ccma.cat/tv3/marato/