Guillem Albà & La Marabunta protagonitzen l'espectacle de Nadal d'Ampans

Manresa

Diu que no sap quan s'acabarà l'etiqueta d' artista emergent («quan tingui cabells blancs») i riu amb un punt d'ironia perquè, de fet, Guillem Albà (Vilanova i la Geltrú, 1985), amb la qual han estrenat 5 espectacles de creació. El darrer, Pluja, amb Clara Peya, que es va preestrenar a la Fira Mediterrània del 2016. Dissabte torna a la capital del Bages amb Marabunta ,i que ara farà parada al Kursaal. Convidat per Ampans (en un espectacle en benefici del programa de beques per a famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual), Albà i sis músics proposaran un espectacle de clown que ja suma més de 200 bolos i al qual s'ha rendit el públic i la crítica. Energia i alegria són, destaca, el fil conductor de la Marabunta .

Fill dels fundadors de l'Estaquirot Teatre, Guillem Albà té molt clar que, en el seu cas, actuar és terapèutic. Fins i tot la tristesa decau. I és que un clown, explica, el que vol és «tocar emocions. No sempre fer riure, tot i que amb la Marabunta és exactament el que busquem». Això i arribar «a molta gent diferent, d'edats i cultures diferents; públic acostumat al teatre i públic poc habituat». I el cas és que funciona. Al darrere, hores de tècnica i números mil·limetrats; al davant, improvisació i un muntatge «viu».

L'espectacle de dissabte tindrà, diu, el format habitual, però hi haurà una col·laboració especial del cor de veus de l'escola Jeroni de Moragas d'Ampans i de l'escola municipal de música de Sallent, Cal Moliner: «S'han atrevit!». Ell, que el gener començarà els assajos d'un nou espectacle, també s'atreveix, cada cop més, a definir-se com a «pallasso, sobretot per respecte a la professió». Creu que «en falten molts, de pallassos, en aquest món, i pallasses; com en general, falten dones en tots els àmbits». Ell és un pallasso sense nas vermell ni maquillatge, allunyat del prototip clàssic, i intenta, diu, seguir la filosofia de vida i de feina que li han ensenyat els pares: «fer teatre de manera artesanal». Crear espectacles és el que li agrada més, viatjar i actuar. Col·labora a La Segona Hora de RAC 1 i repetirà amb Love of Lesbian, a qui va dirigir i va sig nar la creació escènica de Miralls & Miratges . Polièdric i feliç quan actua.