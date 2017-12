The River Troupe Gospel Sallent prepara una festa per aquest diumenge

The River Troupe Gospel de Sallent es va formar el 2010. Arxiu particular

Manresa

The River Troupe Gospel envairà l'escenari de la Sala Gran del Kursaal, diumenge,per presentar un nou espectacle, Gospel & Tribut. Serà la segona vegada que el cor sallentí, nascut de la coral de pares i mares La Troupe del Riu, actuïi en aquest espai. Ja. Va ser una festa. I és el que, novament, proposen.

La història d'aquest cor de gospel és «curiosa», defineix Jaume Riu, director de la coral amb Vicen Alfonso. I és que van deixar de ser un cor «amb un repertori convencional», format per una quinzena de pares i mares vinculats a la coral infantil Clau de Sol, després de participar en un taller de gospel on cantava la Vicen Alfonso. Era el 2009 i van decidir que un dels quatre assajos el dedicarien al gospel. Els va agradar tant que el 2010 van fer el pas: canvi de nom (de La Troupe del Riu a The River Troupe Gospel) i repertori d'espirituals negres.

El maig del 2010 feien el primer concert i la coral s'obria a nous cantaires. Ara són 62, més de quaranta dones i una quinzena d'homes, i tenen llista d'espera. Els homes, diu Riu, ho tenen més fàcil per entrar: sempre són minoria. Però The River Troupe Gospel és un cor intercomarcal i intergeneracional, i això és així, subratlla Riu, pel «bon ambient. No és només cantar, és establir vincles».

Assagen cada quinze dies, tot i que des del setembre, per preparar el concert de diumenge, s'han trobat cada setmana, ara a Cal Carrera, en un espai que els pot encabir sense estretors. Per a Riu, el secret del gospel és que «ho vius molt intensament. És energia. Ens diuen que es nota que ens ho passem bé a l'escenari. I és veritat, és el que sentim i el que transmetem al públic, que acaba ballant». El que dèiem, una festa.