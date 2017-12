Un cap de setmana ple de fires i festes

Dissabte i diumenge, durant tot el dia, a la basílica de la Seu i la plaça Major. Tradicional ofrena de ciris, cavallets nadalencs de fira, capgrossos del Lluquet i el Rovelló, photomaton a la zona tallers, parades de Nadal de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Pl. Major, Sant Miquel i voltants, actuacions itinerants entre la plaça Major i la pista de gel. Cagada del tió gegant solidari: dissabte, de 10 a 12 i de 17 a 19 h; i diumenge, de 10 a 12 i de 17 a 19 h. Dissabte, d'11 a 12.30 h, taller-esmorzar mallorquí. D'11 a 13 h, Pintem cares nadalenques. A les 17 h, hip-hop amb l'Escola Julieta Soler. A les 18 h, cantada de nadales de l'Escola Voice Up Musica de Manresa. A les 19 h, dansa amb l'Escola Swing de Manresa. Diumenge, d'11.30 a 13.30 h, Pintem cares nadalenques. A les 12 .30 h, balls tradicionals amb el Grup de Dansa Cor de Catalunya. A les 18.30 h, espectacle de Nadal amb Manel Justícia. A les 20 h, xocolatada. Hi haurà un carrilet que recorrerà la zona del centre. Organització: Ajuntament, Fira de Manresa i Comissió Fira de Santa Llúcia.

La Fireta, Gironella

Dissabte, de 10 a 20 h; i diumenge, d'11 a 19 h, a la colònia tèxtil de Cal Metre, dins el nucli de Gironella. Mercat de Nadal, zona Vermusic, gastronomia i música, teatre (El somni d'una comèdia, de la companyia La Closca, dissabte, a les 12 h), tallers creatius i espai de jocs.

Somiatruites Extra Nadal, Manresa

Dissabte i diumenge, de 9 a 21 h, a la Plana de l'Om. Hi haurà peces úniques d'artistes locals: il·lustració, gravat, tèxtil, forja... Organització: Associació Cultural Somiatruites.

Pistes de gel

Manresa: Fins al 14 de gener, instal·lada a Sant Domènec. Es poden obtenir vals de descompte als comerços col·laboradors.

Igualada: Fins al 15 de gener, a la plaça de Cal Font. Preu: 6 euros (30 minuts) patins inclosos. Guants obligatoris.

30a Fira d'artesania de Santa Llúcia, Sallent

Diumenge, a les 9 h, a la plaça dels Arbres, inici de la fira amb esmorzar per als firaires. A les 11 h, animació infantil Queviures nadalencs, a càrrec de Parranda. A les 12 h, a la plaça Anselm Clavé, mostra de nadales a càrrec de la Coral Nova Harmonia. A les 12.15 h, vermut a càrrec de l'Ateneu Rocaus. A les 12.30 h, a la plaça dels Arbres, combos a càrrec de l'escola de música Cal Moliner. A les 13.15 h, mostra de cultura popular amb el gegant Maqui, gegantons de Sallent i bastoners de Sallent i Rajadell. A les 15 h, a la plaça dels Arbres, cafè electrònic. A les 16 h, versions acústiques amb Ari Gabriel. A les 17 h, patge reial. A les 18 h, xocolata desfeta i rom cremat. A les 18.30 h, ball de les bruixes de Sallent. Organització: Agrupament Roques Albes.

22a Fira de Nadal, Santa Maria d'Oló

Diumenge, des de les 10 h i fins al migdia, a la plaça Catalunya, obertura de la fira d'artesania i productes de la terra. A les 10.30 i a les 11.30 h, visita guiada Oló a ritme de teler. A les 11 h, ballada dels gegants d'Oló. A les 11.30 h, taller de cuina per a nens. A les 12 h, presentació de l'audiovisual Oló a ritme de teler. A les 12 h, animació musical i màgia nadalenca amb en Ding i en Dong. A les 13 h, cantada de nadales de l'escola de música d'Oló. A les 13.30 h, vermut. Durant tot el matí, aventura amb Anigami i portes obertes a l'Espai Hemalosa. Avui, a les 20 h, a la cuina de l'Espai Hemalosa, tast de productes del Moianès. Preu: 7 euros.

Fira Santpedor en flor d'hivern i primera Open Night del comerç

Dissabte, de 10 a 20 h, i diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Gran, mercat de la flor de Nadal i d'hivern. Hi haurà diverses instal·lacions florals en diversos punts del nucli antic. A més, exhibició d'esgrima medieval, llibres artesans, degustació de productes gastronòmics de sabors florals i de proximitat, vins, cerveses, projeccions florals en dansa amb fotografia en directe i altres accions artístiques, i música.

Exhibició d'habilitats de gos d'atura ? Diumenge, a les 11 h, al pàrquing del carrer Dr. Vila. A càrrec d'Hilario Novillo.

5è aniversari Súriatrastos, Súria

Dissabte, de 9 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora, mercat mensual d'intercanvi i venda d'objectes de segona mà. De 9 a 13 h, mercat d'intercanvi de joguines. De 9.30 a 12 h, taller infantil i juvenil d'aprofitament de material reciclat. Coca i xocolata per a tothom. A les 12.30 h, sorteig d'una panera.

21a Fira de Nadal i 3a Fira d'Entitats, Súria

Diumenge, al centre urbà. Comerç obert fins al migdia. Xocolatada. Cercavila amb els Geganters i Grallers del Poble Vell. Tallers i parades. Inflables i animació infantil. Visita matinal del patge reial. Organització: Súria Punt Comercial i Ajuntament.

Mercat del Trasto, Artés

Diumenge, de 9 a 13 h, al passeig Diagonal, per vendre, intercanviar o regalar allò que ja no es necessita. Organització: Casal de Joves El Kanal, amb la col·laboració de l'Esplai de l'Amistat. També es podran fer aportacions a La Marató de TV3. Hi haurà un assaig dels bastoners d'Artés, una exhibició de balls en línia, jocs...

16a Trobada d'intercanvi de plaques de cavam Bagà

Diumenge, de 10 a 13 h, al local de l'Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Bagà, darrere el pavelló. A les 13 h, assemblea general de socis. A les 14 h, dinar de Nadal. Més informació: 646 230 067.

Festa major d'hivern- Santa Eulàlia 2017, Berga

Dissabte, a les 18 h, a la Sala Casino, espectacle familiar El globus vermell, a càrrec de Mô Clown Cia. A les 19 h, al passeig de la Indústria, concert a càrrec de la Banda i la Jove Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Xocolatada per a tothom, abans i després del concert de l'EMMB. A les 23 h, al passeig de la Indústria, concert de Balkan Paradise Orchestra. Diumenge, a les 12 h, sortida des de l'Oficina de Turisme de Berga, Un tomb per la vida de Santa Eulàlia, visita guiada amb Toni Gol. A les 13 h, al passeig de la Indústria, concert vermut amb Figa (Maria Llorens i Joan Niubó). Organització: Ajuntament de Berga.

Fira de Nadal del barri de la Font Vella d'Igualada

Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, a la plaça de l'Ajuntament, carrer Santa Maria i plaça Pius XII, fira de Nadal tradicional: poductes nadalencs, artesania, ornaments, pessebres, gastronomia, acompanyada de cantades de nadales de les corals de la ciutat, tallers infantils i el tradicional cagatió. Ho organitzen: Associació del Barri de la Font Vella i Fira d'Igualada.

Nadal Marked d'Igualada

Dissabte i diumenge i els dies 23 i 24 de desembre, a l'Empremta de Gràfiques Vilanova. Iniciativa comercial de productes de disseny i artesania a Igualada.