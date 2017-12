Immaculate Fools retorna Manresa als 80

En una nit per a la nostàlgia, Kevin Weatherill, en un altre temps una veu de referència en el pop radiable del Regne Unit al capdavant dels originals Immaculate Fools, cantarà aquesta nit a la sala Stroika de Manresa alguns dels seus vells èxits i les cançons dels seu últim treball discogràfic, Keep the blade sharp. L'interès de la nit rau més en tornar a escoltar aquell hímnic «Immaaaaa-culate fools!» en la veu rogallosa del cantant de Kent i comprovar, per tant, que no tots els 80 són ja història, que no pas en descobrir el nou repertori de Weatherill, on es barreja pop britànic, blues americà i tocs celtes. No és descartable, però, que l'interès de la nit es capgiri a darrera hora.

El concert dels renovadíssims Immaculate Fools (Weatherill i una banda de Galícia, on resideix el cantant) facturarà la parròquia als anys d'or dels escenaris de la Catalunya Central, entre mitjan anys 80 i final dels 90, quan van passar per Manresa i Solsona Immaculate Fools (el 1987 i el 1990, quan eren algú a les llistes), Ramones, Iggy Pop, Texas, Simply Red, Motörhead i Living Colour. Quins temps!