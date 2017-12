Les millors fires de Nadal per passar aquest pont

Redacció | Manresa

Per impregnar-nos i gaudir de l'esperit nadalenc, us oferim un llistat de les fires més destacades que se celebren a lai al país.

Fira nadalenca al nucli antic d'Igualada (del 6 al 17 de desembre)

Els carrers del nucli antic, el barri de la Font Vella i la plaça de l'Ajuntament d'Igualada es convertiran en un mercat de productes artesans i de proximitat. Els visitants es trobaran amb una trentena d'expositors que oferiran tot tipus de torrons, dolços, neules, ornamentació nadalenca, arbres de Nadal i tions, entre altres. A més, els comerciants del centre oferiran, amb motiu de la fira, vi calent i xocolata calenta. La Fira de Nadal anirà acompanyada, a més, de tallers infantils i diverses actuacions musicals.

Fira del tió a Solsona (9 de desembre)

La Fira del Tió a Solsona se celebrarà el dissabte 9 de desembre. Comptarà amb la presència dels artesans locals que s'ubicaran a la plaça Major. També hi haurà activitats per al públic familiar com l'exposició de tions i pessebres antics, i cantada de nadales, etcètera.

Fira de l'Avet a Espinelves (fins al 10 de desembre)

La fira de l'Avet a Espinelves és, sens dubte, una de les fires de Nadal més emblemàtiques del país. Es desenvolupa en un poble de pessebre, de carrers i cases amb encant, on encara es pot sentir l'olor dels pobles d'abans a l'hivern, de llenya cremada a la llar de foc, envoltat de camps i frondosos boscos, que acull al visitant com si es tractés d'un veí més.

Fira de Santa Llúcia a Barcelona (fins al 23 de desembre)

La Fira de Santa Llúcia de Barcelona és també, un dels esdeveniments nadalencs més importants de Catalunya. Compta amb més de 270 parades disposades per sectors segons els articles venuts (pessebres i figures, verd, i artesania) i ubicades davant del Pla de la Seu, a l'avinguda de la Catedral. Els firaires ofereixen tot tipus de productes necessaris per guarnir la llar per les festes nadalenques.