«L'Empestat», una fascinant versió de «La Tempesta» de Shakespeare, a l'Aurora

REDACCIÓ | IGUALADA

El Teatre de l'Aurora acull aquest cap de setmana un clàssic revisat que reuneix diversos ingredients que li han valgut el Premi BBVA de Teatre 2017. Es tracta de l'espectacle L'Empestat de Jordi Oriol i amb direcció de Xavier Albertí (director del Teatre Nacional de Catalunya). L'Empestat és un joc de paraules que perverteix les obres La Tempesta de Shakespeare i La Pesta de Camus. Mentrestant, Carles Pedragosa interpreta al piano la "Sonata núm. 17" de Beethoven, una peça que el compositor va escriure just després de llegir el text de Shakespeare, la seva darrera obra i que el director de l'espectacle, Xavier Albertí assegura que "és com si Beethoven, sense saber-ho, hagués escrit aquesta sonata per L'Empestat". Aquestes coincidències han portat a Jordi Oriol ha escriure un text extraordinari, fascinant i audaç que recita, ell mateix. Es tracta d'una personal reescriptura d'una de les obres cabdals de Shakespeare.

L'espectacle compta amb una posada en escena sorprenent i captivadora: durant tota la representació plou en escena i els dos protagonistes resisteixen la creixent mullena al mateix temps que el piano es va omplint d'aigua.

L'Empestat arrenca en el moment que Pròsper, Miranda i la resta de nàufrags han deixat l'illa imaginada per Shakespare. Caliban i Ariel són alliberats i, per fi, estan sols i aïllats. Caliban torna a ser amo del seu petit regne, però ja no tornarà a ser el d'abans, ara que ha après a posar paraules al seu turment, que s'ha infectat d'aquesta plaga que és la llengua, que sols li serveix per evocar el món que l'ha traït; un univers empestat.

La crítica ha qualificat l'espectacle de "poema visual on el joc de les paraules encaixa a la perfecció amb una escenografia captivadora: un piano, una banqueta, una catifa i aigua, molta aigua, un oceà atrapat" i assegura que "aconsegueix atrapar a l'espectador, enlluernar-lo i deixar-lo bocabadat". La premsa també assegura que es tracta d'un "tour de force textual i interpretatiu" on "el dramaturg i actor han construït, literalment, una tempesta de paraules, un devessall poètic, dominat pel vers heptasil·làbic, que ens estaborneix a les primeres de canvi".

Jordi Oriol torna a l'Aurora amb Camus de punt de partida

L'actor i dramaturg Jordi Oriol torna a l'Aurora on ja va representar La caiguda d'Amlet (o la caiguda de l'hac)?un joc lingüístic ple d'un humor que desarmava i que va fer les delícies del públic igualadí. En aquell primer espectacle ja es va inspirar en una novel·la d'Albert Camus, La Caiguda, ara hi torna, però, amb La Pesta.

Horari i venda d'entrades

Les representacions de L'Empestat, tindran lloc divendres 1 i dissabte 2 de desembre a les 21 h. i diumenge 3 de desembre a les 19 h. Després de la funció de divendres, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades 15 € i 12 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l'Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.