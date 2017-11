«Fred», del manresà Agustí Franch, es podrà veure dijous a la Sala Petita del Kursaal

REDACCIÓ | MANRESA

La Sala Petita del Kursaal acollirà aquest dijous, 16 de novembre a les 21h, 'Fred', escrita i dirigida pel manresà Agustí Franch. L'obra, interpretada per Irina Robles, Joel Pla i Ettore Colombo, explica la història d'una família andorrana que al 1940 acull una família de jueus evadits.

Nascut a Manresa, Agustí Franch (guionista, narrador i dramaturg), - que va viure durant uns anys al Principat-, va ser guardonat amb aquesta obra amb el premi de teatre 50è Aniversari Crèdit Andorrà l'any 2015. 'Fred' és una producció de Red Nose Produccions i Escena Nacional d'Andorra.

'Fred' mostra la situació a Andorra durant la segona Guerra Mundial. L'Antoni i la Sara viuen una vida plena de limitacions. És temps de guerra a Europa i Andorra viu aliena a aquest conflicte, però en una pau tensa. Aquesta pau es veurà alterada quan l'Antoni accepta acollir una família de jueus evadits a casa seva esperant que siguin només dos dies. Secrets de família, l'instint de protecció d'una mare i la recerca de jueus per part de la Gestapo, en un muntatge intens i emotiu que es va estrenar a l'octubre del 2016 al Teatre de les Fontetes d'Andorra.

Les entrades per veure 'Fred' d'Agustí Franch tenen un preu de 15€ (12 euros amb Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 25 anys). Més informació a les taquilles, per telèfon (938723636) i per internet a www.kursaal.cat.