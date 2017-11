Homenatge al poeta Miguel Hernández, aquest divendres, al Kursaal

REDACCIÓ | MANRESA

La Sala Petita del Kursaal acull aquest divendres, 10 de novembre a les 21h, "Palabras de Miguel", un homenatge dedicat al poeta Miguel Hernández pel 75è aniversari de la seva mort, interpretat per l'actor José Manuel Garzón i acompanyat pel piano de José Galiana.

Aquest espectacle de la cia La Nona Teatro és un homenatge al poeta Miguel Hernández (1910-1942) a través de la correspondència mantinguda amb la seva dona, Josefina Manresa, al llarg de la seva vida. Durant una hora, l'actor José Manuel Garzón anirà desgranant anècdotes, poemes i fragments de les cartes escrites pel poeta.

Es recordaran les cartes romàntiques de la seva etapa de promesos durant l'estada de Miguel Hernández a Madrid, el principi de la Guerra Civil i el seu pas pel front, i la detenció i periple per les presons espanyoles fins a arribar a la presó d'Alacant, i la seva mort.

A través de totes aquestes cartes descobrirem la figura del poeta Miguel Hernández, des d'un punt de vista, humà i íntim, ara que es compleixen els 75 anys de la seva mort. Una delícia.

Les entrades per veure 'Palabras de Miguel' tenen un preu de 12€ (10 euros amb Carnet Galliner i menors de 25 anys). Més informació a les taquilles, per telèfon (938723636) i per internet a www.kursaal.cat.