Les aventures del dinosaure «Diplo», aquest dissabte, a la Plana de l'Om

REDACCIÓ | MANRESA

La programació per a públic familiar organitzada per Imagina't continua aquest dissabte, 11 de novembre, amb 'Diplo' de la Cia. L'Estenedor Teatre, que es podrà veure a les 17:30h a l'Espai de la Plana de l'Om.

A 'Diplo' un ou de diplodocus, tot surant les aigües del mar, ha recalat en una platja. La Fàtima, que hi cercava pedres, el troba i, així comencen els problemes€ El petit diplodocus surt de l'ou i ràpidament es fa amic de la noia. Però en Diplo, nom del nounat, comença a créixer d'una manera imparable i, com si es tractés d'un fenomen consecutiu, els problemes també es multipliquen: embolics de tràfic, histèries al mercat, etc.

Davant l'enrenou, l'alcalde decideix intervenir-hi i trobar un destí per l'animal: potser hauria de tancar-lo en un circ, o fer-ne salsitxes de dinosaure, o qui sap què...Però un cop de sort esquiva la tragèdia i, alhora, permet descobrir una habilitat d'en Diplo que esdevé la seva salvació: serà el nou bomber del poble.

'Diplo' ens parla de la diversitat cultural, de la solidaritat i de l'amistat.

Les entrades per veure 'Diplo' tenen un preu de 8€ (6€ amb Carnet d'Imagina't i Galliner). Per a més informació a les taquilles del teatre, per telèfon (93 872 36 36) i per internet (www.kursaal.cat).