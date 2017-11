Els plans del cap de setmana: cervesa artesana i herois

Dissabte i diumenge, durant tot el dia, a Cal Soler. Festival de la cervesa artesana i mercat de moda. Dissabte a la tarda, desfilada El racó de la moda, a càrrec de la UBIC de Sant Vicenç de Castellet.

FESTIVAL MÓN HEROIC AL BRUX

Dissabte, a partir de les 11 i durant tot el dia, primera edició d'aquesta proposta que vol contribuir a pensar quins són els heoris i heroïnes contemporanis, quins valors veiem en ells, per quines causes col·lectives lluiten, quin tipus de societat i de món ens proposen i per què ens hi emmirallem. Estarà dedicada al Femení heroic i hi haurà teatre, xerrades, tallers i reflexió, tant per a infants com per a adults. Entre els ponents hi haurà l'escriptora Bel Olid, la filòloga M. Àngels Cabré i la periodista Natza Farré. Més informació a www.monheroic.cat.

puigcerdà

FIRA DEL CAVALL DE PUIGCERDÀ

Dissabte i diumenge, durant tot el dia. Al recinte firal, fira de bestiar. Dissabte, a partir de les 10 h, concurs a la millor ramaderia de Cerdanya. A partir de les 11 h, 37è concurs tradicional de cavalls.

ESTRENA AL FESTIVAL TRAU

El Festival d'Arts Escèniques de Solsona viurà demà a la nit l'estrena d'Assaig sobre la lucidesa, una obra basada en la novel·la homònima de Saramago. Jacob Torres, Maria Ribera, Carles Martínez, Xavi Frau i Elena Fortuny protagonitzen un muntatge que dirigeix Roger Julià i que parla sobre la corrupció del sistema democràtic i els mecanismes del poder. Tatrau Teatre. C. de Santa Llúcia, 23. Solsona. Dissabte, a les 22 h.