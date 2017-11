L'humor de «Rhümia» arriba al Conservatori de Manresa

redacció

El pallasso fa u n dels oficis més generosos i entranyables d'entre les arts escèniques: fer riure el públic. Rhum i Cia, la companyia de clown que arriba demà al teatre Conservatori de Manresa, va néixer per portar a bon terme Rhum , un projecte que Joan Montanyès Monti va deixar inacabat sobre la figura del mític pallasso Enrico Jacinto Sprocani, Rhum . La reunió d'amics de Monti , que va rebre grans aplaudiments (i, especialment, sorolloses riallades), continua amb el nou espectacle que es podrà veure a la capital del Bages, Rhümia .

En aquesta ocasió, Jordi Martínez, Joan Arqué, Roger Julià i Pepino Pascual evidencien que, a casa seva, hi ha un altre món possible, una altra pista de circ mís íntima amb noves entrades de pallassos, cançons i músiques d'arreu del món. Rhümia , guanyador del Gran Premi BBVA 2016 al millor espectacle de circ, és un cant a l'esperança, a la necessitat de riure i fer riure per sobre de totes les coses. És una proposta una mica gam- berra , dirigida per Martí Torras Mayneris i amb direcció musical de Pep Pascual, que ha obtingut un gran èxit al Teatre Lliure de Barcelona.

La proposta neix de Rhum , qui fou un gran pallasso de la primera meitat del segle XX, amb una comicitat excepcional i una habilitat fora del normal per improvisar i crear números, esquetxos i paròdies. Al mateix temps, era una persona turmentada. Se sentia molt desgraciat fora de la pista i els escenaris. Els espectacles que en són deutors són, doncs, un homenatge al món del circ i a la figura del pallasso fet des de la tendresa, la poètica, la sensibilitat, la musicalitat, el gamberrisme i la bogeria que Monti posava als seus espectacles. I, sobretot, mostren un gran respecte cap al llegat que va deixar Joan Montanyès Martínez a les arts escèniques.