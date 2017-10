6 propostes de teatre i música per aquest cap de setmana

Divendres i dissabte, a les 21 h; diumenge, a les 19 h. Vicky Alvelo dirigeix la posada en escena del clàssic Història del zoo, d'Edward Albee, que produeix La Passió d'Esparreguera. Edmon Reynés i Lluc López són els intèrprets d'una obra que presenta dos desconeguts que es posen a xerrar a Central Park. Núria Valldeperas ha traduït la peça al català per a l'ocasió, ja que no s'havia fet mai abans. Esparreguera. La Passió. 12 euros.

Festival en veu alta

Dissabte, 17 i 19 h. Una nova sessió doble del certamen de nar-ració i tradició oral. A les 17 h, espectacle familiar En Perot i el ratolí, amb Jordi Jubany, on es parla de la generositat. A les 19 h, per al públic adult, Concert de seduccions amb Escarteen Sisters. El duet (violí i viola) format per les germanes Laia i Flàvia Escartín canta i toca temes clàssics amb una mirada pròpia. Guardiola de Berguedà. Monestir de Sant Llorenç. 3/5 euros.

Cicle «de pell sensible»

Dissabte, a les 20 h. L'actriu i cantant Gisela Figueras dóna veu al personatge d'Isabel Castro, una perruquera d'origen murcià que fa de rapsoda en casals d'avis i hospitals declamant peces del vell repertori d'envelat. Amb dramatúrgia de Jordi Lara, aquest recital fa una repàs de la història de la poesia catalana i universal. L'espectacle forma part del reeixit cicle poètic De pell sensible. Igualada. Adoberia de Cal Granotes. 7 euros.

La sonrisa de abril

Dissabte, a les 21 h. El músic sevillà Rubén Gallego, conegut pel seu nom artístic La sonrisa de abril, arriba a Manresa per presentar els temes del seu tercer treball discogràfic, Siempre junto a ti. Un dels temes més celebrats de Gallego és Angelyne, que l'artista dedica a les dones valentes. Els treballs del cantant andalús han sonat arreu de l'estat, peces que exhibeixen un gust per la música fresca, alegra i plena de sentiment. Manresa. Voilà! 5 euros.

Dia de la Seu

Dissabte i dilluns, a les 20 h. La celebració del Dia de la Seu ofereix dues actuacions musicals. Demà, el grup vocal Brevis et Solemnis interpretarà un programa de música sacra amb obres de Mozart, Haydn i Schubert. Dilluns serà el torn de la formació Kammerchor Reutlingen, d'Alemanya, dirigida per Marcel Martínez, organista col·laborador de la Capella de Música de la Seu. Manresa. Basílica de la Seu. Gratuït.

«Sota teràpia»

Diumenge, a les 19 h. Una de les comèdies més reeixides dels darrers temps a la cartellera barcelonina arriba a Igualada. Escrit pel dramaturg argentí Matías del Federico, el muntatge presenta tres parelles que es troben en una sessió terapèutica. La particularitat de l'escena, però, és que la psicòloga no es presenta i la vetllada pren un rumb inesperat. Igualada. Teatre Municipal l'Ateneu. De 15 a 20 euros.