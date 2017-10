«Nina», una mirada al maltractament

Els integrants de la jove companyia La Bondage tenen clar que el món és dels valents i s'han proposat parlar de «temàtiques turbulentes» i plasmar sobre l'escenari «la poètica de la violència». Tota una declaració de principis per un grup que treu el cap en el complicat món del teatre no amb una, ni dues, sinó amb tres produccions de cop. La primera és Nina, un retrat del maltractament domèstic que s'estrenarà aquest diumenge en l'obertura del Festival Trau de Solsona, perquè, fins ara, només l'han vist alumnes i professors de l'Institut del Teatre.

«El tema de l'obra són les conseqüències de la violència a la llar i com això afecta els més petits», explica Dobrin Plamenov, director de Nina. Per arribar a aquest punt, el grup va estar treballant durant nou mesos «per aconseguir que, a més de la temàtica, l'atmosfera i l'aspecte formal també tinguessin sentit».

Segons explica Plamenov, «en el laboratori de creació vam estudiar un treball de dramatúrgia de la imatge per tal que no només parlin les paraules i el text». Una recerca realitzada a partir de múltiples gèneres i tècniques, com la coreografia i la música. «Vam elaborar diverses hipòtesis escèniques», apunta el director: «l'escenografia va tenir successives transformacions, des d'un inici molt operístic fins a un resultat final fruit de la reducció a allò que és essencial».

Si l'objecte és assolit ho dirà la resposta afirmativa a la intenció de la companyia: «volem que el públic senti l'obra a través dels personatges, i concretament d'un d'ells, la nena, volem que la gent entri en les emocions que es perceben sobre l'escenari».

Nina explica la reacció d'una nena petita a la violència del seu entorn. L'infant «té una relació especial amb una nina amb la qual juga, crea espectacles i obres de teatre en les quals ella és l'estrella, i ho fa per fugir de la realitat». Plamenov indica que «el muntatge té un realisme estrany, a estones sembla que estiguis dins d'un somni, d'alguna cosa que no és física ni real».

L'aura que envolta Nina també es plasma en el fet que un dels personatges el crea la mirada de l'espectador. La unió de tots aquests elements fa que «l'espectador surti mogudet: la violència no és explícita, perquè corres el risc de l'efectisme, sinó emocional».

La companyia és formada per actors i actrius d'entre 20 i 25 anys, alguns dels quals encara estan estudiant a l'Institut del Teatre. Nina és la seva estrena com a compa-nyia professional, però properament també veuran la llum el monòleg Orlando Boom –que s'estrenarà el gener als Lluïsos de Gràcia (Barcelona)– i una versió del Titus Andrònic shakesperià amb deu intèrprets sobre la fusta.

El festival Trau arriba a la setena edició amb la voluntat de donar veu a companyies emergents com La Bondage i Dit al Front, responsable aquesta darrera de l'espectacle que clourà el certamen. Per la seva part, La Danesa tornarà per tercer cop amb un muntatge que s'estrenarà a Solsona.

Fitxa

Diumenge, a les 19 h

Tatrau Teatre (Solsona)

10 euros.